Мойя о возвращении Надаля в тур: «Этот путь не был устлан цветами. Это была извилистая и тяжелая дорога»

Теги Рафаэль Надаль Карлос Мойя ATP Теннис

Карлос Мойя ответил, были ли у него сомнения, что Рафаэль Надаль вернется в тур.

Мойя – тренер испанца, который в 2024-м возобновит карьеру после травмы бедра.

«Да. Когда переживаешь такой процесс, как эта операция... Ложиться под нож – это крайнее средство, я говорю по своему опыту. Ты это делаешь, чтобы попробовать вернуться и завершить карьеру на корте.

Рафа был в курсе этих рисков и все равно решил пойти на операцию – это было последнее средство, если он хотел вернуться.

Когда мы начали восстанавливаться и играли уже полтора-два месяца, мы поняли, что прогресс идет очень медленно. И ты не знаешь, идет ли он медленнее, чем ожидалось, потому что мы впервые оказались в такой ситуации. Но сомнения все равно возникают, у игрока тоже. Отреагирует ли организм? Сможет ли он выдерживать нагрузку?

Возникает много вопросов. Этот путь не был устлан цветами – вовсе нет. Это была извилистая и тяжелая дорога».

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1 комментарий
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в 2019 году на АО Надаль выглядел в финале просто мальчиком для битья....думается что сейчас он ещё слабее
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