«Костюк была готова играть – но без рукопожатия. А потом ей стали поступать угрозы». Организатор – о том, что Костюк снялась с матча против Мирры Андреевой

Теги WTA Марта Костюк Мирра Андреева Теннис

Один из организаторов выставочного турнира в Бур-де-Пеаж прокомментировал проблемы с выступлением Марты Костюк.

Ксавье Коффен объяснил, почему украинка снялась с матча против Мирры Андреевой – и той в итоге пришлось играть с мужчиной.

«В четверг Донна Векич снялась с турнира из-за боли в плече. Нам пришлось срочно искать замену. Мы получили много отказов. А Марта согласилась.

Ей сказали, что с большой вероятностью она сыграет с Миррой Андреевой, российской теннисисткой. Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку – как и на турнирах WTA. С нашей стороны не было никаких возражений.

В субботу вечером Мирра Андреева обыграла Варвару Грачеву и вышла в финал. Новость распространилась по Украине (шесть лет назад мы и подумать не могли, что о нашем маленьком турнире будут говорить так далеко от наших границ). Марта подверглась огромному давлению в соцсетях.

В воскресенье утром она приехала, поиграла с ребятами из клуба. И сообщила нам эти новости. После поступивших угроз ей не хочется играть.

Конечно, мы расстроены – мы понимаем, что за 3 часа до матча найти замену будет очень сложно (Грачева уже уехала). В спешке и обсудив все с Андреевой, а также с мыслями о зрителях, которые должны увидеть два матча, мы решили организовать матч с Янисом Газуани Дюраном (№1 клуба и №88 во Франции).

Марта провела утро с нашими молодыми игроками, фотографировалась, раздала автографы. В целом вела себя очень профессионально. Она ничего у нас не просила, снова приносила извинения. Она просто хочет сгладить ситуацию, чтобы ей перестали угрожать в соцсетях».

Мирра Андреева сыграла с мужчиной – потому что от матча отказалась украинка

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3 комментария
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Почувствовала на себе любовь злобных селюков
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"так далеко от наших границ"

Как это? Всё ж рядом, угроза от Раши близко, берегитесь!
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Ответ Денис Погодин
Почувствовала на себе любовь злобных селюков
Ну, дык, селюки там, а эта по Франциям катается)
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