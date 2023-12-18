«Костюк была готова играть – но без рукопожатия. А потом ей стали поступать угрозы». Организатор – о том, что Костюк снялась с матча против Мирры Андреевой
Один из организаторов выставочного турнира в Бур-де-Пеаж прокомментировал проблемы с выступлением Марты Костюк.
Ксавье Коффен объяснил, почему украинка снялась с матча против Мирры Андреевой – и той в итоге пришлось играть с мужчиной.
«В четверг Донна Векич снялась с турнира из-за боли в плече. Нам пришлось срочно искать замену. Мы получили много отказов. А Марта согласилась.
Ей сказали, что с большой вероятностью она сыграет с Миррой Андреевой, российской теннисисткой. Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку – как и на турнирах WTA. С нашей стороны не было никаких возражений.
В субботу вечером Мирра Андреева обыграла Варвару Грачеву и вышла в финал. Новость распространилась по Украине (шесть лет назад мы и подумать не могли, что о нашем маленьком турнире будут говорить так далеко от наших границ). Марта подверглась огромному давлению в соцсетях.
В воскресенье утром она приехала, поиграла с ребятами из клуба. И сообщила нам эти новости. После поступивших угроз ей не хочется играть.
Конечно, мы расстроены – мы понимаем, что за 3 часа до матча найти замену будет очень сложно (Грачева уже уехала). В спешке и обсудив все с Андреевой, а также с мыслями о зрителях, которые должны увидеть два матча, мы решили организовать матч с Янисом Газуани Дюраном (№1 клуба и №88 во Франции).
Марта провела утро с нашими молодыми игроками, фотографировалась, раздала автографы. В целом вела себя очень профессионально. Она ничего у нас не просила, снова приносила извинения. Она просто хочет сгладить ситуацию, чтобы ей перестали угрожать в соцсетях».
Мирра Андреева сыграла с мужчиной – потому что от матча отказалась украинка
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