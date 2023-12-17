Халеп о дисквалификации за допинг: «То, в чем я не виновата, может привести к окончанию моей карьеры»

Симона Халеп прокомментировала апелляцию в CAS по допинговому делу.

Румынку дисквалифицировали на 4 года, но 7-9 февраля CAS рассмотрит ее апелляцию.

«Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что буду делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет катастрофой. Не знаю, как я с этим справлюсь.

Наверное, это будет концом моей карьеры. А поскольку к этому может привести то, в чем я не виновата, это будет еще большой катастрофой».

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