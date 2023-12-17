Рафаэль Надаль: «Когда я выиграл первый «Большой шлем», то думал, что он будет единственным»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что выиграл 22 турнира «Большого шлема».

«В детстве я никогда не говорил себе, что хочу выиграть «Большой шлем», хочу быть лучшим. Я думал только о том турнире, который будет на следующей неделе.

И когда я выиграл первый «Большой шлем», то думал, что он будет единственным. И после каждой победы на «Большом шлеме» я был поражен и думал, что теперь точно могу расслабиться, что этот, наверное, был последним».

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