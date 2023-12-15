Алькарас выиграл награду ATP за честную игру
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл награду ATP – приз имени Стефана Эдберга за честную игру.
Алькарас впервые выиграл эта награду, которая вручается по результатам голосования игроков.
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл награду ATP – приз имени Стефана Эдберга за честную игру.
Алькарас впервые выиграл эта награду, которая вручается по результатам голосования игроков.
Ракетки пока вроде бы не ломал и это единственное отличие)
Ракетки кидал, руками колошматил (аж чуть не травмировался в финале цинци), на команду орёт не хуже Джоки, когда не получается.
У сетки на поражения норм реагирует, дружелюбно, но в этом компоненте Джок вообще лучший в туре, но вроде даже не номинировался никогда...)
В общем чисто субъективная рекламная награда, отражающая любимчиков руководства атп и сми, будем объективны)
Где награда у Дель Потро?)
Тоже флаг или чёто не то у Великана(