Алькарас выиграл награду ATP за честную игру

Теги ATP Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл награду ATP – приз имени Стефана Эдберга за честную игру. 

Алькарас впервые выиграл эта награду, которая вручается по результатам голосования игроков. 

2 комментария
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Занятно, очень хотел, чтобы он получил, учитывая, что Карлос не многим на корте отличается от Джоковича...)
Ракетки пока вроде бы не ломал и это единственное отличие)
Ракетки кидал, руками колошматил (аж чуть не травмировался в финале цинци), на команду орёт не хуже Джоки, когда не получается.
У сетки на поражения норм реагирует, дружелюбно, но в этом компоненте Джок вообще лучший в туре, но вроде даже не номинировался никогда...)
В общем чисто субъективная рекламная награда, отражающая любимчиков руководства атп и сми, будем объективны)
Где награда у Дель Потро?)
Тоже флаг или чёто не то у Великана(
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