Турнир в Акапулько пройдет в феврале, несмотря на разрушения после урагана

Теги ATP Abierto Mexicano Telcel Теннис

Организаторы турнира в Акапулько сообщили, что он пройдет в запланированные сроки – с 24 февраля по 2 марта. В этом были сомнения, поскольку месяц назад город подвергся большим разрушениям из-за урагана. 

«Турнир знаменует важную веху в реконструкции и возрождении города. Проводя турнир в Акапулько, мы не только продвигаем теннис, но и положительно влияем на местную экономику и общество, обеспечивая жизнеспособность таких секторов, как туризм, транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес.

Этим праздником мы подтверждаем, что Акапулько открыт и стоит на ногах», – говорится в пресс-релизе организаторов. 

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий