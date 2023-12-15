Турнир в Акапулько пройдет в феврале, несмотря на разрушения после урагана

Организаторы турнира в Акапулько сообщили, что он пройдет в запланированные сроки – с 24 февраля по 2 марта. В этом были сомнения, поскольку месяц назад город подвергся большим разрушениям из-за урагана.

«Турнир знаменует важную веху в реконструкции и возрождении города. Проводя турнир в Акапулько, мы не только продвигаем теннис, но и положительно влияем на местную экономику и общество, обеспечивая жизнеспособность таких секторов, как туризм, транспорт, ресторанный и гостиничный бизнес.

Этим праздником мы подтверждаем, что Акапулько открыт и стоит на ногах», – говорится в пресс-релизе организаторов.