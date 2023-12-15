Дрэйпер об успехах молодых игроков: «Я рад за них. С другой стороны, когда я травмировался, было обидно, потому что я настроен на борьбу»

Джек Дрэйпер ответил, как относится к успехам других молодых игроков .

«Есть две стороны. Я рад за них, потому что они отличные молодые игроки, и я понимаю, как много приходится отдавать спорту, особенно в молодом возрасте. Я испытываю огромное уважение и восхищение.

С другой стороны, я помню, как травмировал плечо и смотрел, как Алькарас играл с Джоковичем в финале «Уимблдона», и мне было обидно видеть, как молодой игрок добивается потрясающих результатов, потому что я настроен на борьбу.

Некоторые люди, глядя на это, ищут отговорки и говорят: «Ему повезло, что он оказался в таком положении». Но я понимаю, что он оказался в таком положении, потому что приложил огромные усилия и делал все необходимое на протяжении многих лет. Думаю, я могу почерпнуть вдохновение и поучиться тому, что делают эти парни, и это подпитывает мое желание тоже оказаться в таком положении.

В ближайшие пару лет будет интересно, если мне удастся обойтись без травм и делать все правильно, посмотрим, смогу ли я догнать этих парней».

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