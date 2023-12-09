Директор Australian Open о слухах, что ТБШ и «Мастерсы» хотят отделиться: ««Премиальный тур ради будущего тенниса обсуждается уже несколько лет»

Теги Australian Open Крэйг Тайли Теннис

Директор Australian Open отреагировал на слухи об организации премиального тура.

Ранее появилась информация, что «Большие шлемы» и «Мастерсы» могут отделиться от ATP и WTA.

«Премиальный тур ради будущего тенниса обсуждается уже несколько лет, и то, что сейчас наш спорт готов подробнее рассмотреть такую возможность, не может не радовать.

Предстоит много работы, и многие стороны должны объединиться, но у тенниса есть прекрасная возможность предлагать продукт более согласованно и на премиальном уровне.

Попытки это сделать предпринимались на протяжении многих лет, но «Большие шлемы» отлично зарекомендовали себя в этой [премиальной] среде и продолжают преуспевать, и именно во время них игроки мобилизуются, потому что здесь они стремятся заработать больше всего денег и заявить о себе во всем мире», – сказал Крэйг Тайли.

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