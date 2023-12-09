Директор Australian Open о слухах, что ТБШ и «Мастерсы» хотят отделиться: ««Премиальный тур ради будущего тенниса обсуждается уже несколько лет»

Директор Australian Open отреагировал на слухи об организации премиального тура.

Ранее появилась информация, что «Большие шлемы» и «Мастерсы» могут отделиться от ATP и WTA.

«Премиальный тур ради будущего тенниса обсуждается уже несколько лет, и то, что сейчас наш спорт готов подробнее рассмотреть такую возможность, не может не радовать.

Предстоит много работы, и многие стороны должны объединиться, но у тенниса есть прекрасная возможность предлагать продукт более согласованно и на премиальном уровне.

Попытки это сделать предпринимались на протяжении многих лет, но «Большие шлемы» отлично зарекомендовали себя в этой [премиальной] среде и продолжают преуспевать, и именно во время них игроки мобилизуются, потому что здесь они стремятся заработать больше всего денег и заявить о себе во всем мире», – сказал Крэйг Тайли.

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