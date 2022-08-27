Эверт о том, что в декабре ей диагностировали рак: «Меня это потрясло, я была как в тумане»

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» рассказала об эмоциях, которые пережила, когда ей диагностировали рак яичников в декабре прошлого года. Она перенесла две операции, а затем начала химиотерапию.

«Это были самые длинные четыре дня в моей жизни. [Я прошла обследование, чтобы выяснить, распространился ли рак] вплоть до лимфоузлов, связанных с репродуктивными органами. Если бы результат был положительный, это означало бы, что у меня третья или четвертая стадия. Рак яичников коварный, поскольку у него не так много признаков. Когда выясняется, что у тебя рак яичников, обычно уже третья или четвертая стадия, что, по сути, означает конец.

Было очень тревожно, потому что я не могла контролировать ситуацию. Я много молилась, молилась своей сестре [Жанне, которая умерла в 2020-м от рака яичников]. Меня это потрясло, я была как в тумане, и мне было так страшно, что я начала играть в теннис, пытаясь немного отгородиться от происходящего.

Я много думала о Жанне, и было страшнее осознавать, какой путь предстоит пройти, если у меня четвертая стадия, чем просто умереть. Я видела ее с троакарами в груди и иголками в руках, а после химиотерапии она принимала экспериментальные препараты. От них она сильно заболела и весила 80 фунтов [36 килограммов], когда умерла. Воспоминания пугающе накатывали в те четыре дня. Иногда нужно просто смириться, если не можешь ничего изменить.

Но обошлось. Мне сказали, что нужно пройти шесть курсов химиотерапии, и я этим поделилась. Я могу сказать всем, что у меня рак яичников первой стадии, я прохожу химиотерапию, и, по словам врачей, рецидива не будет с вероятностью 90-95%. После этого опыта мне уже ни на что не стоит жаловаться.

Думаю, [рак изменил мой подход к жизни]. Я не испытываю такого страха и тревоги, как раньше. Я стала более благодарной, спокойной и не воспринимаю все так серьезно. Раньше я нервничала, когда готовилась к матчу. Теперь я не такая напряженная».

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