Дрэйпер рассказал, что из-за бабушки начал сотрудничать с «Обществом Альцгеймера»

рассказал, что начал сотрудничество с «Обществом Альцгеймера».

Он поможет привлечь внимание и финансирование для поиска лекарства от болезни Альцгеймера.

«Мои знакомые знают, что моя бабушка – один из самых дорогих и важных людей в моей жизни. Она была тренером по теннису и всегда больше всех меня поддерживала и вдохновляла.

Почти 10 лет назад у нее обнаружили деменцию, и с тех пор ее состояние постепенно ухудшается», – объяснил свое решение Дрэйпер.

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