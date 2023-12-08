Дрэйпер рассказал, что из-за бабушки начал сотрудничать с «Обществом Альцгеймера»
Джек Дрэйпер рассказал, что начал сотрудничество с «Обществом Альцгеймера».
Он поможет привлечь внимание и финансирование для поиска лекарства от болезни Альцгеймера.
«Мои знакомые знают, что моя бабушка – один из самых дорогих и важных людей в моей жизни. Она была тренером по теннису и всегда больше всех меня поддерживала и вдохновляла.
Почти 10 лет назад у нее обнаружили деменцию, и с тех пор ее состояние постепенно ухудшается», – объяснил свое решение Дрэйпер.
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