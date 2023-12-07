Шарапова о жизни после спорта: «Мне нравится, что есть время, чтобы сформулировать цели. Когда занимаешься чем-то с юных лет, они практически предрешены»

Мария Шарапова объяснила, чем различаются цели в спорте и в бизнесе.

– В прошлом у вас были конкретные цели, они уже были заданы. Как вы сейчас определяете свои цели в бизнесе?

– Отличный вопрос. Сейчас все иначе. Когда меня спрашивали, какие у меня спортивные планы на ближайшие пять или 10 лет, я отвечала: «Я просто хочу выиграть еще «Большие шлемы», «Я хочу быть №1 в мире». А в бизнесе все немного иначе. Все иначе в том числе, когда мне за 30, я мама и совмещаю несколько дел. Можно сказать, что, когда я была теннисисткой, у меня тоже было много дел, но теннис был первым и главным, а сейчас я занимаюсь несколькими вещами.

И цель не в том, чтобы делать что-то одно, а в том, чтобы поддерживать здоровый баланс между всеми делами. Жить настоящим, давать себе время, позволять себе чуть больше расслабиться, а не быть постоянно в напряжении и ожидать от себя и своего тела высоких результатов, но в то же время расти.

Я с самого детства была очень любознательной. Я люблю учиться. Я как губка, когда нужно вникнуть в процесс, упорно работать, разобраться в чем-то, чтобы добиться успеха. И поэтому я продолжаю заниматься бизнесом. В бизнесе столько направлений, что я чувствую себя компетентной в одних и не очень – в других. Поэтому я хочу разобраться в тех областях, в которых еще не очень хорошо ориентируюсь.

– Теперь цели гораздо абстрактнее. Например, можно сказать: «Я хочу стать №1 на этом рынке». Хочу, это может оказаться довольно сложной целью, но вы вряд ли станете говорить: «Хочу заработать столько-то денег» или «Хочу, чтобы стоимость компании была такой-то». Теперь цели куда менее четкие.

– Да. И это нормально. Меня это устраивает.

– Правда? Потому что это на 180 градусов отличается от того, как вы жили раньше. Опять же, вы с легкостью могли представить желаемую картинку, это было предопределено, а теперь вы решаете сами.

– Что мне нравится на этом этапе, так это то, что у тебя есть время, чтобы сформулировать эти цели, а когда ты начинаешь заниматься чем-то с юных лет, это и есть цель. Вот к чему ты идешь. Это практически предрешены. А сейчас я ощущаю, что могу ставить цели сама.

Я бы хотела стать наставницей, поучаствовать в жизни молодых женщин, помочь им пройти путь от школы или университета до их первой работы или помочь им решить, каким будет следующий этап, который даст им возможность подчеркнуть выдающиеся качества и потенциал. Многие спортсменки находятся в той точке, когда они хотят добиться большего, но не знают как, не знают где. Какие ресурсы они могут использовать? Где найти команду? Я бы хотела стать частью пути этих людей.

Шарапова говорит, что 80% женщин в теннисе зарабатывают меньше мужчин. Почему так?

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