Семь теннисистов сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу, Тим – первый запасной

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Опубликована заявка на Australian Open-2024, который пройдет 14-28 января.

Мужской список возглавил первая ракетка мира Новак Джокович.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Последним по рейтингу в основную сетку прошел №97 Алекс Микельсен, первый запасной – Доминик Тим.

Полностью заявка здесь.

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2 комментария
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Куда дели величайшего Балаша? Только недавно была новость с ним
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а что означает "защищённый рейтинг"? былые заслуги?
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