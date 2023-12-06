Семь теннисистов сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу, Тим – первый запасной

Опубликована заявка на Australian Open-2024, который пройдет 14-28 января.

Мужской список возглавил первая ракетка мира Новак Джокович.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Последним по рейтингу в основную сетку прошел №97 Алекс Микельсен, первый запасной – Доминик Тим.

Полностью заявка здесь.

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