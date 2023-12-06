Семь теннисистов сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу, Тим – первый запасной
Опубликована заявка на Australian Open-2024, который пройдет 14-28 января.
Мужской список возглавил первая ракетка мира Новак Джокович.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
- Рафаэль Надаль;
- Марин Чилич;
- Милош Раонич;
- Денис Шаповалов;
- Рейлли Опелка;
- Иржи Веселы;
- Сун Ву Квон.
Последним по рейтингу в основную сетку прошел №97 Алекс Микельсен, первый запасной – Доминик Тим.
Полностью заявка здесь.
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