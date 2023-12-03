Ракетка, с которой Джокович оформил карьерный Большой шлем, продана на аукционе за $107 тысяч

Ракетка Новака Джоковича продана на американском Аукционе спортивных реликвий.

Окончательная стоимость ракетки, с которой серб выиграл « »-2016, составила 107 482 долларов.

Согласно описанию аукционного дома, этой ракеткой играл в финале против . Во время чемпионского матчбола у него в руках была другая ракетка, но с этой он отпраздновал победу, нарисовав на корте сердце. После этого он бросил ракетку на трибуны. На продажу ракетку выставила поймавшая ее зрительница.

На том турнире Джокович оформил карьерный Большой шлем и стал действующим чемпионом всех четырех ТБШ.

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