Ракетка, с которой Джокович оформил карьерный Большой шлем, продана на аукционе за $107 тысяч
Ракетка Новака Джоковича продана на американском Аукционе спортивных реликвий.
Окончательная стоимость ракетки, с которой серб выиграл «Ролан Гаррос»-2016, составила 107 482 долларов.
Согласно описанию аукционного дома, этой ракеткой Джокович играл в финале против Энди Маррея. Во время чемпионского матчбола у него в руках была другая ракетка, но с этой он отпраздновал победу, нарисовав на корте сердце. После этого он бросил ракетку на трибуны. На продажу ракетку выставила поймавшая ее зрительница.
На том турнире Джокович оформил карьерный Большой шлем и стал действующим чемпионом всех четырех ТБШ.