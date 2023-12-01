Патрик Муратоглу: «Сегодня Джокович лучше, чем в 2015-м. После этого сезона знаменитые споры о том, кто же величайший, исчерпали себя»
Патрик Муратоглу сравнил уровень Новака Джоковича сейчас и в 2015 году.
«Интересно задуматься, будет ли Новак из 2023 года лучшим игроком, чем Новак из 2015-го. Я думаю, что сегодняшний лучше. Его игра развивалась, уверенность росла, он провел гораздо больше матчей. Он не сдал физически. Если бы сдал, то, возможно, Новак из 2015-го был бы лучше. Но я считаю, что его физическая форма осталась на прежнем уровне. Он такой же быстрый, гибкий, стойкий, так же выверенно двигается при ударе. Так что сегодня он лучше, да.
Я думаю, что 2023 год – один из лучших в карьере Новака. Не уступает его лучшим сезонам в прошлом, например, 2015 году, и, если вдуматься, это просто безумие, потому что между этими сезонами прошло почти 10 лет. В 36 лет это нечто неслыханное.
За всю историю тенниса не припомню человека, который в 36 лет был бы на пике формы так же уверенно, как в 26, 28 лет. Он всю карьеру на пике. У него были один или два трудных года, но большую часть карьеры он был на пике, хотя играл в ту же эпоху, что и Роджер с Рафой, и это еще сильнее подчеркивает то, какой он невероятный доминирующий игрок.
Я думаю, что знаменитые споры о том, кто же величайший, исчерпали себя после этого невероятного года, трех «Больших шлемов» и финала. Он рекордсмен почти во всем: титулы на «Мастерсах», недели на первой строчке, количество «Больших шлемов» – и он все еще играет, он все еще на вершине».
Теперь и споры о том, является ли Nо1е Величайшим атлетом среди всех видов спорта, плавно перетекают в плоскость "а какой именно Новак, - образца 2015 или 2023 - не только Величайший теннисист, но и Величайший спортсмен".
И это только-только закончился сезон. Что же в 2024 будет ....
Будем наблюдать. Идемо дале.
Айде Nо1е, айде!
))))
Все трое Биг-3 уникальны, но Новак сильнейший из них
"Всю карьеру был на пике" -- но почему-то за первые 10 лет выступлений на Шлемах завоевал 7 Шлемов, а за вторые уже 17 (может и больше успеет, ещё год есть).