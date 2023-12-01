Патрик Муратоглу: «Сегодня Джокович лучше, чем в 2015-м. После этого сезона знаменитые споры о том, кто же величайший, исчерпали себя»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Патрик Муратоглу Теннис

Патрик Муратоглу сравнил уровень Новака Джоковича сейчас и в 2015 году.

«Интересно задуматься, будет ли Новак из 2023 года лучшим игроком, чем Новак из 2015-го. Я думаю, что сегодняшний лучше. Его игра развивалась, уверенность росла, он провел гораздо больше матчей. Он не сдал физически. Если бы сдал, то, возможно, Новак из 2015-го был бы лучше. Но я считаю, что его физическая форма осталась на прежнем уровне. Он такой же быстрый, гибкий, стойкий, так же выверенно двигается при ударе. Так что сегодня он лучше, да.

Я думаю, что 2023 год – один из лучших в карьере Новака. Не уступает его лучшим сезонам в прошлом, например, 2015 году, и, если вдуматься, это просто безумие, потому что между этими сезонами прошло почти 10 лет. В 36 лет это нечто неслыханное.

За всю историю тенниса не припомню человека, который в 36 лет был бы на пике формы так же уверенно, как в 26, 28 лет. Он всю карьеру на пике. У него были один или два трудных года, но большую часть карьеры он был на пике, хотя играл в ту же эпоху, что и Роджер с Рафой, и это еще сильнее подчеркивает то, какой он невероятный доминирующий игрок.

Я думаю, что знаменитые споры о том, кто же величайший, исчерпали себя после этого невероятного года, трех «Больших шлемов» и финала. Он рекордсмен почти во всем: титулы на «Мастерсах», недели на первой строчке, количество «Больших шлемов» – и он все еще играет, он все еще на вершине».

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12 комментариев
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нет ещё раз нет, Новак 2015 это просто монстр, таких не было и не будет!!!!
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Слишком громкое заявление.Лично на мой субъективный взгляд Новак да подсдал где-то физически,но отдельные компоненты игры стали лучше.Например он улучшил подачу,форхэнд стал мощнее.
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В дискуссии о том, кто же Величайший теннисист в Истории, поставлена жирная точка. Тут даже до Муратоглы уже дошло, что это Джокович (отметим, что про Вильямса он и не заикается))))
Теперь и споры о том, является ли Nо1е Величайшим атлетом среди всех видов спорта, плавно перетекают в плоскость "а какой именно Новак, - образца 2015 или 2023 - не только Величайший теннисист, но и Величайший спортсмен".
И это только-только закончился сезон. Что же в 2024 будет ....
Будем наблюдать. Идемо дале.
Айде Nо1е, айде!
))))
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По факту Новак был лучшем в эпоху Биг-3 и остаётся лкчшим в эпоху пост Биг-3.
Все трое Биг-3 уникальны, но Новак сильнейший из них
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лучше нынешний Новак себя образца 2015 года или нет вторично, главное что он ВЕЛИЧАЙШИЙ и вполне возможно на все ближайшие времена!
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Новак-2015 и тем более -2011 играл менее разнообразно, но, несомненно, вынес бы Новака-2023 в одну калитку. Уж конечно, он сдал физически.

"Всю карьеру был на пике" -- но почему-то за первые 10 лет выступлений на Шлемах завоевал 7 Шлемов, а за вторые уже 17 (может и больше успеет, ещё год есть).
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Ответ S.Graf
В дискуссии о том, кто же Величайший теннисист в Истории, поставлена жирная точка. Тут даже до Муратоглы уже дошло, что это Джокович (отметим, что про Вильямса он и не заикается)))) Теперь и споры о том, является ли Nо1е Величайшим атлетом среди всех видов спорта, плавно перетекают в плоскость "а какой именно Новак, - образца 2015 или 2023 - не только Величайший теннисист, но и Величайший спортсмен". И это только-только закончился сезон. Что же в 2024 будет .... Будем наблюдать. Идемо дале. Айде Nо1е, айде! ))))
Вы так скоро договоритесь что он вообще величайший человек в истории Вселенной.....))) с другими видами спорта сложно сравнивать. Там тоже были свои доминаторы.
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Все таки 15й - это Фед, Рафа, Вавр, Маррей. При всем уважении нынешние Медведев с Алькарасом с трудом дотягивают. То есть в хороший день могут папу дернуть, но в очень хороший… Так что сейчас прогулка просто…
+7
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Да ни фига не лучше. Разница между Джоковичем 2011/2015 и Джоковичем 2021/2023 заключается в силе тура и уровне соперников.
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Ответ Хаскерс
Все таки 15й - это Фед, Рафа, Вавр, Маррей. При всем уважении нынешние Медведев с Алькарасом с трудом дотягивают. То есть в хороший день могут папу дернуть, но в очень хороший… Так что сейчас прогулка просто…
С небольшой поправкой на то, что 15 год один из худших годов для Надаля в карьере. Как и 16. Когда он спокойно проигрывал многим средненьким теннисистам. А так все верно.
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