Патрик Муратоглу: «Сегодня Джокович лучше, чем в 2015-м. После этого сезона знаменитые споры о том, кто же величайший, исчерпали себя»

Патрик Муратоглу сравнил уровень Новака Джоковича сейчас и в 2015 году.

«Интересно задуматься, будет ли Новак из 2023 года лучшим игроком, чем Новак из 2015-го. Я думаю, что сегодняшний лучше. Его игра развивалась, уверенность росла, он провел гораздо больше матчей. Он не сдал физически. Если бы сдал, то, возможно, Новак из 2015-го был бы лучше. Но я считаю, что его физическая форма осталась на прежнем уровне. Он такой же быстрый, гибкий, стойкий, так же выверенно двигается при ударе. Так что сегодня он лучше, да.

Я думаю, что 2023 год – один из лучших в карьере Новака. Не уступает его лучшим сезонам в прошлом, например, 2015 году, и, если вдуматься, это просто безумие, потому что между этими сезонами прошло почти 10 лет. В 36 лет это нечто неслыханное.

За всю историю тенниса не припомню человека, который в 36 лет был бы на пике формы так же уверенно, как в 26, 28 лет. Он всю карьеру на пике. У него были один или два трудных года, но большую часть карьеры он был на пике, хотя играл в ту же эпоху, что и Роджер с Рафой, и это еще сильнее подчеркивает то, какой он невероятный доминирующий игрок.

Я думаю, что знаменитые споры о том, кто же величайший, исчерпали себя после этого невероятного года, трех «Больших шлемов» и финала. Он рекордсмен почти во всем: титулы на «Мастерсах», недели на первой строчке, количество «Больших шлемов» – и он все еще играет, он все еще на вершине».

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