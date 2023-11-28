WTA не будет наказывать игроков за участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге

Теги WTA Виктория Томова Юлия Путинцева Вероника Кудерметова Анастасия Потапова Жасмин Паолини Диана Шнайдер Теннис

WTA не будет применять санкции к участницам выставочного турнира в Петербурге.

WTA прокомментировала возможность применения санкций к участницам выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 декабря.

«Этот турнир не связан с WTA, и мы не поддерживаем его проведение. В WTA-туре игроки соревнуются как независимые подрядчики, и в межсезонье по своему усмотрению могут без штрафных санкций участвовать в выставочных соревнованиях», – ответили в организации на запрос агентства Reuters.

Напомним, в Санкт-Петербурге сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Жасмин Паолини, Юлия Путинцева и Виктория Томова.

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15 комментариев

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TennisForever
Скоро и турниры возобновятся,это уже понятно,прозревать начинают .
+21
-12
+9
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Syndycate
Кто там, Кепка или Синтолина пожаловалась?)
+8
-3
+5
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murzzzzzilka
Ответ Syndycate
Кто там, Кепка или Синтолина пожаловалась?)
Обе:)
+7
-3
+4
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AFP1
логично!
+3
-1
+2
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Виктор Морев
Ответ CarpaCruciana
Да, уже прозрели, теперь вообще близко не подпустят)))
Полёты в Космос продолжаются, астронавтовты NASA в 2020, и в 2021, и 2022, и в 2023, годах Летают на Союзах (туда и обратно) на Космическую Орбиту Планеты Земля, доверяя Жизни Роскосмосу. так же Наши летают на Space-X, в связи с сотрудничеством в Сфере Космоса. взаимное доверие.
+1
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Виктор Морев
Ответ CarpaCruciana
Да, уже прозрели, теперь вообще близко не подпустят)))
не подпустят близко, кого именно и куда ?
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murzzzzzilka
Ответ Виктор Морев
не подпустят близко, кого именно и куда ?
Чувак все еще думает, что «весь мир с ними»:)
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CarpaCruciana
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Ответ Виктор Морев
Полёты в Космос продолжаются, астронавтовты NASA в 2020, и в 2021, и 2022, и в 2023, годах Летают на Союзах (туда и обратно) на Космическую Орбиту Планеты Земля, доверяя Жизни Роскосмосу. так же Наши летают на Space-X, в связи с сотрудничеством в Сфере Космоса. взаимное доверие.
Это те союзы, которые из импортных запчастей?))) посмотри количество пусков в этих годах и найди там рф))) ладим ладимыч сказал же, что это не главное! Главное - это не ракеты, а пакеты, при чем черные, их нужно постоянно заполнять, это стратегическая цель)))
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CarpaCruciana
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Ответ murzzzzzilka
Чувак все еще думает, что «весь мир с ними»:)
Прошмурзилка, думать - это то, что тебе чуждо в этом мире, твое предназначение - глотать, так что не прерывайся и занимайся этим делом дальше)))
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CarpaCruciana
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Ответ murzzzzzilka
Чувак все еще думает, что «весь мир с ними»:)
И да, главное, что ты с Ладим Ладимычем, на фига тебе еще что-то, поэтому пора выполнить свое для него предназначение и просто сдохнуть, дерзай, все ждем!
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Виктор Морев
Ответ murzzzzzilka
Обе:)
так им там на другое надо жаловаться
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