WTA не будет применять санкции к участницам выставочного турнира в Петербурге.

WTA прокомментировала возможность применения санкций к участницам выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 декабря.

«Этот турнир не связан с WTA, и мы не поддерживаем его проведение. В WTA-туре игроки соревнуются как независимые подрядчики, и в межсезонье по своему усмотрению могут без штрафных санкций участвовать в выставочных соревнованиях», – ответили в организации на запрос агентства Reuters.

Напомним, в Санкт-Петербурге сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Диана Шнайдер, Жасмин Паолини, Юлия Путинцева и Виктория Томова.

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