Джокович о вылете с Кубка Дэвиса: «Огромное разочарование, потому что я несу ответственность: я был так близок к победе»

Новак Джокович поделился эмоциями после поражения в полуфинале Кубка Дэвиса.

Сербы уступили Италии со счетом 1:2.

В одиночном матче с Джоковичем Янник Синнер сделал камбэк при счете 4:5 в решающем сете. В итоге итальянец победил 6:2, 2:6, 7:5.

«Поздравляю Италию с выходом в финал. Они это заслужили. Они очень хорошо играли, особенно Янник: сначала в одиночке против меня, а потом и в паре. За весь матч он практически ни разу ни ошибся.

Лично для меня это огромное разочарование, потому что я несу ответственность: безусловно, у меня было три матчбола, я был так близок к победе. Когда проигрываешь, представляя свою страну, это еще более горькое чувство».

Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе