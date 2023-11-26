Джокович о вылете с Кубка Дэвиса: «Огромное разочарование, потому что я несу ответственность: я был так близок к победе»

Теги Новак Джокович Кубок Дэвиса ATP Янник Синнер Теннис

Новак Джокович поделился эмоциями после поражения в полуфинале Кубка Дэвиса.

Сербы уступили Италии со счетом 1:2.

В одиночном матче с Джоковичем Янник Синнер сделал камбэк при счете 4:5 в решающем сете. В итоге итальянец победил 6:2, 2:6, 7:5.

«Поздравляю Италию с выходом в финал. Они это заслужили. Они очень хорошо играли, особенно Янник: сначала в одиночке против меня, а потом и в паре. За весь матч он практически ни разу ни ошибся.

Лично для меня это огромное разочарование, потому что я несу ответственность: безусловно, у меня было три матчбола, я был так близок к победе. Когда проигрываешь, представляя свою страну, это еще более горькое чувство».

Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса

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15 комментариев

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modelist
Хорошо, что это произошло сейчас, а не на Олимпиаде. Один в поле не воин. Надо распределять ответственность между другими членами команды. А так, после такого сложного сезона, то что произошло - не удивительно.
Новак, надо беречь себя!
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+17
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Macren
Досадное поражение, тем более что сам Новак очень хотел выиграть именно кубок наций, и винстрик в 21 победу в сингле кубка Дэвиса сгорел, это печалька. С другой стороны, судя по последним тенденциям, после таких обидных поражений (финал Уим23, в группе на Итоге) Новак возвращается и показывает свою лучшую игру. Так что есть все основания полагать, что в Австралии Император будет запикевшим как никогда, и это обнадёживает)
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Tarkovski
Менталка Джоковича именно в играх за страну как будто чуть истончается - видимо из-за огромного желания и ответственности. И поражения истончают ее еще больше. Вот уверен что на Шлемах он снова будет глыбой и скалой а на ОИ в Париже появится как будто ниоткуда внутренний мандраж
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Syndycate
Да ладно Новак, зато ты вчера подарил праздник местным рафулям, радостные хлопали ручками и топали ножками) Как мало им оказывается для счастья нужно, всего лишь чтобы Сербия не вышла в финал)
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Большой Сэми
Ответ modelist
Хорошо, что это произошло сейчас, а не на Олимпиаде. Один в поле не воин. Надо распределять ответственность между другими членами команды. А так, после такого сложного сезона, то что произошло - не удивительно. Новак, надо беречь себя!
Как говорили классики, чем больше сила, тем больше и ответственность. Поэтому в случае с Новаком,он был обязан выигрывать свой очный матч в силу своего уровня,рейтинга и результатов по ходу сезона
+13
-5
+8
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S.Graf
Освободил нам воскресенье.
И на том спасибо.
+6
-3
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S.Graf
Ответ Stas Salesov
Надеюсь, и следующее лето вам разгрузит🙂
ага, надейся. что тебе ещё остаётся
пхх))))
+7
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Lanapiano
Неприятное поражение, но нужно это пережить и сделать выводы. Здоровья и много побед любимому Новаку.
+3
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Skip
Новак неважно играет пару - нет активности у сетки

Сербы вчера пытались на классе обыграть молодых и "голодных" до побед итальянцев - те были активней и у сетки и Синнер шмалял справа убийственно...
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Stas Salesov
Ответ S.Graf
ага, надейся. что тебе ещё остаётся пхх))))
"Принять бы сейчас. Принять, Ноле!!" (с) S.Graf
Круто вчера сорвался, а я ведь думал, что ты за чистый спорт..
Пхх)))
+5
-5
0
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