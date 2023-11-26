Джокович о вылете с Кубка Дэвиса: «Огромное разочарование, потому что я несу ответственность: я был так близок к победе»
Новак Джокович поделился эмоциями после поражения в полуфинале Кубка Дэвиса.
Сербы уступили Италии со счетом 1:2.
В одиночном матче с Джоковичем Янник Синнер сделал камбэк при счете 4:5 в решающем сете. В итоге итальянец победил 6:2, 2:6, 7:5.
«Поздравляю Италию с выходом в финал. Они это заслужили. Они очень хорошо играли, особенно Янник: сначала в одиночке против меня, а потом и в паре. За весь матч он практически ни разу ни ошибся.
Лично для меня это огромное разочарование, потому что я несу ответственность: безусловно, у меня было три матчбола, я был так близок к победе. Когда проигрываешь, представляя свою страну, это еще более горькое чувство».
Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса
Новак, надо беречь себя!
И на том спасибо.
пхх))))
Сербы вчера пытались на классе обыграть молодых и "голодных" до побед итальянцев - те были активней и у сетки и Синнер шмалял справа убийственно...
Круто вчера сорвался, а я ведь думал, что ты за чистый спорт..
Пхх)))