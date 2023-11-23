Капитан Нидерландов в Кубке Дэвиса о поворотном моменте во встрече с Италией в 1/4: «Когда Синнер прилетел в Малагу»

Капитан Нидерландов в Кубке Дэвиса ответил, когда у сборной что-то пошло не так.

«Когда Синнер прилетел в Малагу. Он очень здорово сыграл и одиночку, и пару. Мы знаем, что он сейчас на подъеме, уверен в себе. Сегодня было шоу Синнера», – сказал Пауль Хархейс.

Нидерланды уступили итальянцам 1:2. В первом матче ушел с трех матчболов на решающем тай-брейке против Маттео Арнальди – 6:7(6), 6:3, 7:6(7).

Во втором Синнер обыграл – 7:6(3), 6:1. В паре Синнер и победили Грикспора и Уэсли Коольхофа – 6:3, 6:4.

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