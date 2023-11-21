Кириос о быстром корте на итоговом: «Я хочу видеть перестрелки, теннис в один-два удара. Многие болельщики Федерера хотят того же самого»

Теги ATP ATP Finals Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал то, что на итоговом постелили быстрый корт.

«Мне бы хотелось видеть больше разнообразия. Приятно играть на таких быстрых кортах, где агрессивный теннис вознаграждается немного больше.

Я хочу видеть перестрелки, теннис в один-два удара. Многие болельщики Федерера хотят того же самого. Мне нравилось, как Роджер разрывал в один-два удара».

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3 комментария

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Ничего Смешного
Лично я не хочу видеть глупую долбилку. Федерер искал момент, дирижировал игрой и имел богатый арсенал действий. Вот условный Синнер - это да, никаких длинных розыгрышей, хотя на итоговым был хорош.
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Vlad Bukolov
Он сказал: I want to see some bang-bang, one-two tennis—and a lot of those Federer fans still out there want to see that too. I loved watching that Federer one-two.
Где тут про перестрелки? Это скорее дуэль. Пиф-паф, ой-ой-ой...
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sashati
Ответ Vlad Bukolov
Он сказал: I want to see some bang-bang, one-two tennis—and a lot of those Federer fans still out there want to see that too. I loved watching that Federer one-two. Где тут про перестрелки? Это скорее дуэль. Пиф-паф, ой-ой-ой...
Это когда задом поворачиваются после проигрыша?
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