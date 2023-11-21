Кириос о быстром корте на итоговом: «Я хочу видеть перестрелки, теннис в один-два удара. Многие болельщики Федерера хотят того же самого»
Ник Кириос прокомментировал то, что на итоговом постелили быстрый корт.
«Мне бы хотелось видеть больше разнообразия. Приятно играть на таких быстрых кортах, где агрессивный теннис вознаграждается немного больше.
Я хочу видеть перестрелки, теннис в один-два удара. Многие болельщики Федерера хотят того же самого. Мне нравилось, как Роджер разрывал в один-два удара».
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Где тут про перестрелки? Это скорее дуэль. Пиф-паф, ой-ой-ой...