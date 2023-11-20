Хачанов и Кудерметова сыграют на выставочном турнире в Санкт-Петербурге
15-я ракетка мира Карен Хачанов и 16-я ракетка мира Вероника Кудерметова сыграют на выставочном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет 1-3 декабря.
В этом году в турнире поучаствуют две команды – Сфинксы и Львы.
Пока что у них такие составы:
Львы – Хачанов, Светлана Кузнецова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Ласло Дьере, Виктория Томова.
Сфинксы – Кудерметова, Николай Давыденко, Диана Шнайдер, Душан Лайович.
Зачем усугублять