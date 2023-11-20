Хачанов и Кудерметова сыграют на выставочном турнире в Санкт-Петербурге

Теги Светлана Кузнецова Николай Давыденко ATP WTA Виктория Томова Душан Лайович Карен Хачанов Вероника Кудерметова Анастасия Потапова Ласло Дьере Александр Шевченко Диана Шнайдер Теннис

15-я ракетка мира Карен Хачанов и 16-я ракетка мира Вероника Кудерметова сыграют на выставочном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет 1-3 декабря. 

В этом году в турнире поучаствуют две команды – Сфинксы и Львы. 

Пока что у них такие составы: 

Львы – Хачанов, Светлана Кузнецова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Ласло Дьере, Виктория Томова

Сфинксы – Кудерметова, Николай Давыденко, Диана Шнайдер, Душан Лайович.

5 комментариев

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Ярик01
Кудерметова и так шатается из-за ЦСКА, Татнефти и Z-мужа.
Зачем усугублять
+6
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Stas Salesov
В прошлом году не осудили участников, в этом уже более заметные действующие игроки заявляются.. Зачем это Карену, без газпромовских денег никак не обойтись?
+3
-3
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Dj_dale
Видел афишу, думал это прикол какой-то, что на ней Мыскина, Кузнецова, Давыденко, Типсаревич, вроде. А оказывается - не совсем.
+1
-1
0
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Irvin
Наконец-то хоть какой-то турнир в России, надо сходить!
0
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0
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