Хачанов и Кудерметова сыграют на выставочном турнире в Санкт-Петербурге

15-я ракетка мира и 16-я ракетка мира сыграют на выставочном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет 1-3 декабря.

В этом году в турнире поучаствуют две команды – Сфинксы и Львы.

Пока что у них такие составы:

Львы – Хачанов, , , , , .

Сфинксы – Кудерметова, , , .