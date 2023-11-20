Иванишевич о доминировании Джоковича в плей-офф итогового: «Знал, что после группового этапа появится настоящий Новак Джокович»

Тренер Новака Джокович оценил его доминирование в конце итогового турнира.

прокомментировал то, что серб проиграл всего 11 геймов и в полуфинале и финале.

«Так может показаться, что все было легко и спокойно. Но сначала нам нужно поблагодарить Синнера – не обыграй он в группе, мы бы здесь не стояли.

Я знал, что после группового этапа появится настоящий . В первых трех матчах он сыграл нормально – но после первого он был немного опустошен, потому что приехал сюда с целью гарантировать себе №1 по итогам сезона.

Не могу сказать, что он не выкладывался, но это не был настоящий Новак. А перед полуфиналом даже разминка была другой – более позитивной.

И потом он так начал матч против Алькараса – сразу махал кулаком, был заряжен. Да, Алькарас много ошибался, но его все равно нужно обыграть.

А в финале против Синнера он тактически сыграл намного умнее, чем в группе. И это финал – очень сложно выиграть финал у Новака Джоковича».

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе