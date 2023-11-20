Иванишевич о доминировании Джоковича в плей-офф итогового: «Знал, что после группового этапа появится настоящий Новак Джокович»
Тренер Новака Джокович оценил его доминирование в конце итогового турнира.
Горан Иванишевич прокомментировал то, что серб проиграл всего 11 геймов Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру в полуфинале и финале.
«Так может показаться, что все было легко и спокойно. Но сначала нам нужно поблагодарить Синнера – не обыграй он Руне в группе, мы бы здесь не стояли.
Я знал, что после группового этапа появится настоящий Новак Джокович. В первых трех матчах он сыграл нормально – но после первого он был немного опустошен, потому что приехал сюда с целью гарантировать себе №1 по итогам сезона.
Не могу сказать, что он не выкладывался, но это не был настоящий Новак. А перед полуфиналом даже разминка была другой – более позитивной.
И потом он так начал матч против Алькараса – сразу махал кулаком, был заряжен. Да, Алькарас много ошибался, но его все равно нужно обыграть.
А в финале против Синнера он тактически сыграл намного умнее, чем в группе. И это финал – очень сложно выиграть финал у Новака Джоковича».
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