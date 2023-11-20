Джокович о победе на итоговом: «Спасибо Синнеру, что пустил меня в полуфинал»

Новак Джокович прокомментировал победу на итоговом турнире ATP.

Серб мог вылететь на групповом этапе, если бы проиграл . В итоге Синнер победил, и Джокович в полуфинале и финале отдал 11 геймов и итальянцу.

«После того, как я гарантировал себе первую строчку рейтинга за счет победы над Руне, я психологически выпал из турнир. Я как будто был наполовину в деле. Это сказывалось на уровне тенниса.

Спасибо Синнеру, что пустил меня в полуфинал. В этот момент я подумал, что нужно прибавлять. И так и сделал. Провел два матча на очень высоком уровне».

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