Джокович о победе на итоговом: «Спасибо Синнеру, что пустил меня в полуфинал»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу на итоговом турнире ATP.

Серб мог вылететь на групповом этапе, если бы Янник Синнер проиграл Хольгеру Руне. В итоге Синнер победил, и Джокович в полуфинале и финале отдал 11 геймов Карлосу Алькарасу и итальянцу.

«После того, как я гарантировал себе первую строчку рейтинга за счет победы над Руне, я психологически выпал из турнир. Я как будто был наполовину в деле. Это сказывалось на уровне тенниса.

Спасибо Синнеру, что пустил меня в полуфинал. В этот момент я подумал, что нужно прибавлять. И так и сделал. Провел два матча на очень высоком уровне».

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

Великий сезон Новака Джоковича в цифрах. Он переписал историю тенниса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
knzhnmdscj
Я думала, мне показалось, что он нехотя играл матчи группового этапа)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valery24
Ответ Emma Nevskaia
Янник главный 🤡 турнира получается ))
Это значит,что Синнер хотел выиграть здесь по максимуму и не посрамить домашние трибуны,которые за него так рьяно болели. 200 очков,призовые и отрицательная личка с Руне-Янник явно меньше всего думал про Новака.
Медведев вон в 2021 бился насмерть в ненужном для себя матче с запасным тогда Синнером и этой победой вывел Зверева в полуфинал. А в финале этому же Звереву проиграл,хотя легко обыграл его в группе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimitrvs Pxtrovs
Быть хорошим для всех и настоящее желание выиграть турнир
Что то пересилило ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfrrrR
Спасибо Яннику, что пустил меня в полуфинал. В этот момент я подумал, что нужно прибавлять. А счёт 2:0 пусть будет лучшей благодарностью тебе от меня. Чтоб ты сильно не устал и мучился!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikhail 1968
Ответ Valery24
Это значит,что Синнер хотел выиграть здесь по максимуму и не посрамить домашние трибуны,которые за него так рьяно болели. 200 очков,призовые и отрицательная личка с Руне-Янник явно меньше всего думал про Новака. Медведев вон в 2021 бился насмерть в ненужном для себя матче с запасным тогда Синнером и этой победой вывел Зверева в полуфинал. А в финале этому же Звереву проиграл,хотя легко обыграл его в группе
и очень плохо, что меньше всего думал о Джоковиче, лучше было иметь 0-3 против Руне и выиграть итоговый турнир, домашние трибуны не обиделись бы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий