Янник Синнер: «Если меня узнают, это приятно. Но я не ищу внимания вне корта»

Янник Синнер рассказал, как относится к растущей популярности.

Его спросили, как он реагирует, когда его узнают на улицах и готов ли он стать звездой.

«Думаю, это часть того, чем я занимаюсь. Единственная проблема в том, что у меня рыжие волосы, поэтому меня легко узнать (смеется). Все меняется, когда я надеваю кепку, так что все в порядке.

Но все же я не ищу – как бы это сказать – внимания вне корта. Если меня узнают, это приятно. Наверное, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, иногда, когда хочется, как обычно, поесть в ресторане, все уже немного иначе.

Если честно, мне не так важно, насколько я знаменит, потому что я всегда занимался обычными делами. Я обычный парень.

Конечно, что-то меняется, но в остальном все в порядке».

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