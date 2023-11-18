Александр Зверев: «Победы над Алькарасом и Рублевым дают мне большую надежду»

Александр Зверев подвел итоги выступления на итоговом турнире.

Вчера он обыграл Андрея Рублева (6:4, 6:4), но не вышел из группы.

«Я позитивно оцениваю эту неделю. Я обыграл Алькараса и Рублева, – сказал Зверев, выиграв 64% очков на второй подаче Рублева. – После травмы, которая у меня была, очень круто приехать на итоговую восьмерку и выиграть два матча. Это дает мне большую надежду. Я очень мотивирован на следующий год».

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