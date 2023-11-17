Алькарас о матче с Джоковичем: «Он лучший игрок мира. В этом году поиграл всего шесть матчей, он невероятен»

Карлос Алькарас прокомментировал матч с Новаком Джоковичем на итоговом.

Они сыграют в полуфинале. В личных встречах счет 2:2.

«Это одно из самых сложных испытаний – матч с Новаком на итоговом, где он выиграл шесть раз. Новак – это Новак. Сейчас он лучший игрок мира. В этом году он поиграл всего шесть матчей, он невероятен.

Я покажу свой лучший теннис и буду наслаждаться так, как в последних нескольких матчах. Я рад играть с Новаком».

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