Алькарас о матче с Джоковичем: «Он лучший игрок мира. В этом году поиграл всего шесть матчей, он невероятен»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал матч с Новаком Джоковичем на итоговом.

Они сыграют в полуфинале. В личных встречах счет 2:2.

«Это одно из самых сложных испытаний – матч с Новаком на итоговом, где он выиграл шесть раз. Новак – это Новак. Сейчас он лучший игрок мира. В этом году он поиграл всего шесть матчей, он невероятен.

Я покажу свой лучший теннис и буду наслаждаться так, как в последних нескольких матчах. Я рад играть с Новаком».

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8 комментариев

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Стэн Смит
Это будет очередная легендарная битва.
+6
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kustodievka
Поиграл шесть матчей за год - так, для развлечения))) Обожаю Спортс с опечатками
+5
0
+5
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Ivan Prokofiev
Поиграл...
+3
-1
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tanya_1111
Ну Новак там хрен поймешь то ли не в форме, то ли симулирует.
+1
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Lanapiano
За Новака.
+2
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sashati
Ответ kustodievka
Поиграл шесть матчей за год - так, для развлечения))) Обожаю Спортс с опечатками
Не суди, боги суровы к любителям..
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