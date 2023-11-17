Хуберт Хуркач: «Конечно, амбиции у меня больше того, чего я добился в этом году»

Теги ATP ATP Finals Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач прокомментировал то, что не попал на итоговый турнир напрямую.

Он был запасным и вышел вместо Стефаноса Циципаса. В 2021-м он отобрался на итоговый.

«В целом как игрок я за последние два года стал лучше. Просто провел недостаточно хороший сезон, чтобы отобраться. В следующем постараюсь сделать так, чтобы я играл с первого мяча.

Конечно, амбиции у меня больше того, чего я добился в этом году. Концовка сезона получилась получше, и я доволен прогрессом. Надеюсь продолжить развитие.

Хотя я еще не думал о прошлом сезоне (улыбается)».

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