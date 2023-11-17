Синнер седьмой раз подряд обыграл соперника из топ-10

Четвертая ракетка мира обыграл на групповом этапе итогового турнира – 6:2, 5:7, 6:4.

Итальянец без поражений прошел группу и впервые вышел в полуфинал итогового.

В целом он одержал седьмую победу над топ-10 подряд. В этом году его баланс против десятки – 11:5, а в целом по карьере – 20:26.

Победа над Руне стала для Синнера 60-й в этом сезоне (при 14 поражениях). Больше него матчей в этом году выиграли только Карлос Алькарас (64) и Даниил Медведев (66).

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