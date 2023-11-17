Синнер седьмой раз подряд обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Четвертая ракетка мира Янник Синнер обыграл Хольгера Руне на групповом этапе итогового турнира ATP – 6:2, 5:7, 6:4.

Итальянец без поражений прошел группу и впервые вышел в полуфинал итогового.

В целом он одержал седьмую победу над топ-10 подряд. В этом году его баланс против десятки – 11:5, а в целом по карьере – 20:26.

Победа над Руне стала для Синнера 60-й в этом сезоне (при 14 поражениях). Больше него матчей в этом году выиграли только Карлос Алькарас (64) и Даниил Медведев (66).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgeniiios
Менталитет чемпиона. Янник красавец.Для настоящих топов и чемпионов не бывает не важных матчей. Они выходят и всегда стараются выиграть. Как это было например год назад, когда Джокович и Медведев рубились 3 часа в матче не имеющем турнирного значения.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kamilla mka12
Ещё никогда не была так рада победе Синнера!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
modelist
Синнер сегодня за себя и за того парня отыграл!
А вообще, очень зрелую игру начал показывать, мои поздравления!👏
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xqystfsf7s
А мне чет не хотелось чтобы Джок вышел. Так что болел за Руне.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Stavrogin
Правильные принципы у парня. Не важных матчей не бывает. И дома не проигрывают, тем более тому, с кем у тебя 0-2 h2h. Возможно наш преемник 💪🏻
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Тимофеев
«Вы сделали то, что должны были сделать, д’Артаньян. Но может быть, вы сделали ошибку.»)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omniscius
Получается, теперь у Янника скальпы всех топов есть, для идеальной коллекции разве что Рафу выловить можно будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Надо теперь оформлять 9 побед подряд над игроками топ10 ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j4romir
По законам жанра Грешник сольет в пф против Медведа или в финале против Джока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marik5
Синнера с победой, Новака с полуфиналом, Новак помог Яннику взял сет у Хуркача и обеспечил его участие в п/ф, а теперь Синнер отблагодарил!!!!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Янник, начиная с Пекина, только улучшает статистику H2H с игроками топ10: Карась, Руняша, Рублёв, Циципас, данька, акробат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sawka-promakawka
Ответ kamilla mka12
Ещё никогда не была так рада победе Синнера!
Точно 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Миронов
Ответ xqystfsf7s
А мне чет не хотелось чтобы Джок вышел. Так что болел за Руне.
думаю для Дани Руне был бы лучше чем Джокович
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий