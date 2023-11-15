Джокович о мотивации молодых на матчи с ним: «Они хотят скальп. Янник сегодня его снял»

Новак Джокович ответил, чувствует ли он особое желание соперников его обыграть.

Вчера серб проиграл на итоговом турнире – 5:7, 7:6(5), 6:7(2).

– Вы первая ракетка мира. Очевидно, что вы фаворит. Когда против вас играют молодые парни вроде , или Синнера, кажется, что они очень мотивированы вас обыграть. Вы это чувствуете?

– Это нормально. Не думаю, что в этом есть что-то странное. Нормально, что они хотят меня обыграть. Я уже сталкивался с тем, что все соперники по-особенному мотивированы на матчи со мной. Ничего страшного. Они хотят скальп. Янник сегодня его снял.

Проигрывать такие матчи нормально, но я должен был доволен борьбой, боевым духом. Мне удалось отыграть сет, брейк в решающем. Я играл в очень сложных условиях.

Горжусь тем, как боролся. Просто для победы этого не хватило.

У-ла-ла, Янник Синнер! Обыграл Джоковича и прервал его серию из 19 побед

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