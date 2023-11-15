Джокович о мотивации молодых на матчи с ним: «Они хотят скальп. Янник сегодня его снял»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Теннис

Новак Джокович ответил, чувствует ли он особое желание соперников его обыграть.

Вчера серб проиграл Яннику Синнеру на итоговом турнире – 5:7, 7:6(5), 6:7(2).

– Вы первая ракетка мира. Очевидно, что вы фаворит. Когда против вас играют молодые парни вроде Алькараса, Руне или Синнера, кажется, что они очень мотивированы вас обыграть. Вы это чувствуете?

– Это нормально. Не думаю, что в этом есть что-то странное. Нормально, что они хотят меня обыграть. Я уже сталкивался с тем, что все соперники по-особенному мотивированы на матчи со мной. Ничего страшного. Они хотят скальп. Янник сегодня его снял.

Проигрывать такие матчи нормально, но я должен был доволен борьбой, боевым духом. Мне удалось отыграть сет, брейк в решающем. Я играл в очень сложных условиях.

Горжусь тем, как боролся. Просто для победы этого не хватило.

У-ла-ла, Янник Синнер! Обыграл Джоковича и прервал его серию из 19 побед

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11 комментариев

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Kironbet
Джокович, как обычно, преподает урок молодежи своей реакцией на поражение. Никаких обвинений и приуменьшения достижений соперника... Очень достойное признание фактов.
+13
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bars1998
Ответ Бекзат Саматович
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играл чуть лучше но ему трибуны очень помогли, Если бы матч был не в Италии думаю Джок забрал бы матч)
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Rsharafutdinov
Ответ Бекзат Саматович
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Ну что-то совсем фигня
Обыграл , потому что был лучше , хоть и совсем на немного
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bars1998
Ответ Kironbet
Джокович, как обычно, преподает урок молодежи своей реакцией на поражение. Никаких обвинений и приуменьшения достижений соперника... Очень достойное признание фактов.
Опыт огромный, Проигрыши Вавру в финале РГ, Финале Медведеву на Юс опен , на ОИ Звереву итд его закалили сильно, По сути Джок это легендарный Воин со шрамами былых битв ) Вон Медведев больше года отходил после проигрыша в финале от Надаля,
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Генадий Адамов
Джоко Джокович не будет собой, если в скором времени не вернёт должок, Дане вот вернул с лихвой, пожалуй и Яннику придётся не долго ждать
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buxtichka66
Не лучший матч Джоки, далеко не лучший, не возвращал подачу как умеет, ошибался многовато сам. И даже так играя, мог и выйграть. Монстр, все равно гений, да и года, у него каждый матч будет как первый сейчас, скорость будет падать, надо играть по-другому все время. Яблоки молодильные не существуют, нет их.
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Бекзат Саматович
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Генадий Адамов
Ответ Бекзат Саматович
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Обыграл по делу, был более агрессивным
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Kironbet
Ответ bars1998
Опыт огромный, Проигрыши Вавру в финале РГ, Финале Медведеву на Юс опен , на ОИ Звереву итд его закалили сильно, По сути Джок это легендарный Воин со шрамами былых битв ) Вон Медведев больше года отходил после проигрыша в финале от Надаля,
Красиво про Воина сказали....
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Kironbet
Ответ Jefri AG
Сильно сдал наш Новак, уже даже посредственного Синнера обыграть не может в затяжном матче... пора подумать об уходе на покой.
Человек позавчера намбаванство по итогам года оформил в 8 рекордный раз на 36,5 году жизни... Ну конечно пора на покой. ;) Л-логика.
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