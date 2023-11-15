Джокович может не выйти в 1/2 на итоговом, даже если обыграет Хуркача в 3-м туре группы
В Зеленой группе итогового турнира ATP три игрока сохраняют шансы на полуфинал – Янник Синнер, Новак Джокович и Хольгер Руне.
В третьем туре Синнер сыграет с Руне, а Джокович – с Хубертом Хуркачем.
Сценарии следующие:
● Если Синнер победит с любым счетом, а Джокович в двух сетах, то итальянец выйдет с первого места, а серб – со второго.
● Если Джокович и Руне выиграют в двух сетах, то датчанин займет первое место в группе, а серб – второе.
● Если Джокович победит в двух сетах, а Руне – в трех, то полуфиналисты определятся по проценту выигранных геймов.
● Если Джокович проиграет Хуркачу сет, то при победе Синнера итальянец займет первое место в группе, а серб второе. При победе Руне, датчанин выйдет с первого места, а Синнер – со второго.
● Если Джокович проиграет Хуркачу, а Синнер обыграет Руне, то первым в группе станет итальянец, а вторым – серб. А при победе Руне из группы выйдут датчанин и Синнер.
Решающие матчи в Зеленой группе пройдут в четверг.
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