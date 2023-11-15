Джокович может не выйти в 1/2 на итоговом, даже если обыграет Хуркача в 3-м туре группы

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Хуберт Хуркач Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

В Зеленой группе итогового турнира ATP три игрока сохраняют шансы на полуфинал – Янник Синнер, Новак Джокович и Хольгер Руне.

В третьем туре Синнер сыграет с Руне, а Джокович – с Хубертом Хуркачем.

Сценарии следующие:

● Если Синнер победит с любым счетом, а Джокович в двух сетах, то итальянец выйдет с первого места, а серб – со второго.

● Если Джокович и Руне выиграют в двух сетах, то датчанин займет первое место в группе, а серб – второе.

● Если Джокович победит в двух сетах, а Руне – в трех, то полуфиналисты определятся по проценту выигранных геймов.

● Если Джокович проиграет Хуркачу сет, то при победе Синнера итальянец займет первое место в группе, а серб второе. При победе Руне, датчанин выйдет с первого места, а Синнер – со второго.

● Если Джокович проиграет Хуркачу, а Синнер обыграет Руне, то первым в группе станет итальянец, а вторым – серб. А при победе Руне из группы выйдут датчанин и Синнер.

Решающие матчи в Зеленой группе пройдут в четверг.

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4 комментария

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Tun
Весело) на самом деле годный итоговый, если б не баласт в виде грека
+4
-1
+3
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N.S.A.8.5
Руне как вообще посчитали снятие Циципаса? Как 6:1, 6:0 ???
0
0
0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
При этом польско-сербский матч стоит в расписании первым. Конспирологи приглашаются в чат )

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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ N.S.A.8.5
Руне как вообще посчитали снятие Циципаса? Как 6:1, 6:0 ???
Ему только сеты 2-0 зачли.
+1
-1
0
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