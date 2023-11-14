Медведев 40-й раз обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Finals Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в рамках итогового турнира ATP обыграл №5 Андрея Рублева – 6:4, 6:2.

Для Медведева это 40-я в карьере победа над игроком топ-10 (при 38 поражениях). В этом сезоне его баланс против десятки стал 11:6.

Медведев – всего второй игрок, родившийся после 1990-го и одержавший 40 побед над топ-10. Первым это сделал Александр Зверев.

В целом россиянин одержал 65-ю победу в 2023-м. Это его личный рекорд по выигранным матчам за сезон.

Во втором раунде группового этапа Медведев встретится со Зверевым, у которого в этом году ведет в личке 4:1.

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