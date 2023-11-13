Руне о подсказках из бокса: «Всегда важны мелочи, особенно на моей подаче. Джокович очень хорош на приеме»

Хольгер Руне рассказал о подсказках из бокса во время матча с Новаком Джоковичем.

Датчанин уступил 6:7(4), 7:6(1), 3:6 в первом туре группового этапа итогового турнира.

– У тебя прекрасные отношения с твоим боксом. Ребята из твоей команды всегда очень эмоциональные. Что Борис подсказывал тебе по ходу матча?

– Да, я получаю отличную поддержку. Сегодня мне помогали на каждом отрезке матча. Для любого игрока важно и ценно получать такую поддержку.

Всегда важны мелочи, особенно на моей подаче. Она очень важна против Новака, потому что, если ты не подаешь первую, начинаешь чувствовать давление. Он очень хорош на приеме.

Так что было важно напоминать мне про мои особенности игры, чтобы я гнул свою линию, хотя против Новака это очень тяжело делать, ведь он всегда играет по своим правилам.

– Сегодня казалось, что Борису очень хотелось выпрыгнуть на корт, потому что он находился так близко. Как развивается ваше сотрудничество, особенно здесь, где у него большой опыт?

– У нас все отлично. Он сам много раз играл на этом турнире, и это помогает. Он делится своим опытом, рассказывает, как вести себя на корте и за его пределами.

Да, мы остаемся в игре, так что давайте бороться дальше.

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