Руне о словах Джоковича, что у них похожие стили игры: «Принимаю комплимент, но я так не считаю»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне отреагировал на слова Новака Джоковича о том, что у них похожий стиль игры.

– Новак в интервью на корте на итальянском сказал, что играть против тебя – это все равно, что играть против зеркала, потому что у вас очень похожие стили. Разница только в физподготовке. В конце матча казалось, что он готов играть еще час, а ты выглядел немного уставшим. Ты согласен с этим или нет?

– Нет. Конечно, я принимаю за комплимент слова Новака о том, что мы одинаково играем. Я так не считаю, но это мое мнение. Такое сравнение приятно. Он один из величайших игроков в истории.

Думаю, физически я чувствовал себя нормально. Конечно, потом появилась усталость, потому что мы играли три часа. Но я уверен, что Новаку тоже было тяжело. Я был бы готов бороться дальше, если бы сделал брейк в решающем сете при счете 3:5. Но этого не произошло.

Я старался грамотно распределять энергию по ходу матча, не тратить слишком много сил, сохранять спокойствие и показывать тот теннис, который мне нравится.

Джокович уничтожил две ракетки, но обыграл Руне. И побьет два безумных рекорда

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2 комментария

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alex savca
Чо-то он рыпаетсья. Смотрю из нормальных очень мало в туре. Не может молодняк адекватно реагировать...
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Аркадий Коллапсников
Ответ alex savca
Чо-то он рыпаетсья. Смотрю из нормальных очень мало в туре. Не может молодняк адекватно реагировать...
Абсолютно нормально отреагировал. Все должны по дефолту соглашаться с сербом, что ли?
Табор - самое неадекватное спортивное фанатское сообщество ever
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