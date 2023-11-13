Джокович о том, что гарантировал себе первую строчку по итогам года: «Я очень хотел, чтобы это произошло уже сегодня»

Новак Джокович прокомментировал то, что завершит сезон первой ракеткой мира.

Он восьмой раз завершит год в качестве №1. Джокович обновит собственный рекорд по этому показателю.

– Это огромное достижение. Конечно, это много для меня значит. Я знал, что здесь мне нужна одна победа, чтобы стать №1 по итогам года. Я очень хотел, чтобы это произошло уже сегодня вечером. Не хотелось затягивать и как-то усложнять конкретную цель. Рад, что это произошло сегодня.

Для меня всегда было огромной целью быть №1. Если не считать ТБШ, это самое важное. Закончить год на первой строчке на данном этапе моей жизни и карьеры действительно потрясающе.

Должен сказать, в начале года это не было моим приоритетом. Я отдавал предпочтение большему количеству побед на «Больших шлемах». Благодаря отличным результатам, особенно на «Шлемах», накопленным очкам, я создал себе задел для борьбы за первое место в рейтинге по итогам года. Победа в Париже укрепила мои позиции. Так что я справился.

Думаю, все, что произойдет с этого момента в Турине, будет для меня бонусом.

– Какой момент был самым трудным в этом матче? Не могли бы вы объяснить, как вы себя подталкиваете в этот момент?

– Ну, было много трудных моментов. Было очень сложно с Хольгером, который, по моему мнению, сегодня сыграл на очень высоком уровне. У него был максимально четкий план на игру. Было видно, что он с самого начала играл очень остро, агрессивно и использовал любую возможность, чтобы выйти к сетке.

Он подавал очень точно и очень сильно. Сегодня было очень сложно найти какие-то, скажем так, дыры в его игре. Мне действительно пришлось много работать и много бороться, чтобы одержать победу. Мы играли больше трех часов. Думаю, это самый длинный матч, который я когда-либо здесь играл.

Очень рад, что мне удалось справиться с этим испытанием, потому что я чувствовал, что Хольгер играл если не идеально, то близко к своему лучшему уровню.

Почему-то всякий раз, когда мы играем друг с другом, это всегда очень равные матчи. У нас похожие стили игры. Думаю, это также одна из причин, почему у нас такие битвы.

Я чувствовал дополнительное напряжение от того, что стоит на кону. Временами я расстраивался, но все-таки в нужные моменты концентрировался и находил правильные решения.

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