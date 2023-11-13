Джокович о том, что гарантировал себе первую строчку по итогам года: «Я очень хотел, чтобы это произошло уже сегодня»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Хольгер Руне Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что завершит сезон первой ракеткой мира.

Он восьмой раз завершит год в качестве №1. Джокович обновит собственный рекорд по этому показателю.

– Это огромное достижение. Конечно, это много для меня значит. Я знал, что здесь мне нужна одна победа, чтобы стать №1 по итогам года. Я очень хотел, чтобы это произошло уже сегодня вечером. Не хотелось затягивать и как-то усложнять конкретную цель. Рад, что это произошло сегодня.

Для меня всегда было огромной целью быть №1. Если не считать ТБШ, это самое важное. Закончить год на первой строчке на данном этапе моей жизни и карьеры действительно потрясающе.

Должен сказать, в начале года это не было моим приоритетом. Я отдавал предпочтение большему количеству побед на «Больших шлемах». Благодаря отличным результатам, особенно на «Шлемах», накопленным очкам, я создал себе задел для борьбы за первое место в рейтинге по итогам года. Победа в Париже укрепила мои позиции. Так что я справился.

Думаю, все, что произойдет с этого момента в Турине, будет для меня бонусом.

– Какой момент был самым трудным в этом матче? Не могли бы вы объяснить, как вы себя подталкиваете в этот момент?

– Ну, было много трудных моментов. Было очень сложно с Хольгером, который, по моему мнению, сегодня сыграл на очень высоком уровне. У него был максимально четкий план на игру. Было видно, что он с самого начала играл очень остро, агрессивно и использовал любую возможность, чтобы выйти к сетке.

Он подавал очень точно и очень сильно. Сегодня было очень сложно найти какие-то, скажем так, дыры в его игре. Мне действительно пришлось много работать и много бороться, чтобы одержать победу. Мы играли больше трех часов. Думаю, это самый длинный матч, который я когда-либо здесь играл.

Очень рад, что мне удалось справиться с этим испытанием, потому что я чувствовал, что Хольгер играл если не идеально, то близко к своему лучшему уровню.

Почему-то всякий раз, когда мы играем друг с другом, это всегда очень равные матчи. У нас похожие стили игры. Думаю, это также одна из причин, почему у нас такие битвы.

Я чувствовал дополнительное напряжение от того, что стоит на кону. Временами я расстраивался, но все-таки в нужные моменты концентрировался и находил правильные решения.

Джокович уничтожил две ракетки, но обыграл Руне. И побьет два безумных рекорда

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8 комментариев

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Генадий Адамов
А ракетками чьей фирмы играет Новак? Он такую классную рекламу сделал им, показал, что обычным способом об корт, её не сломать, только если упереть под углом к скамейке можно сломать, и сделал это два раза, теперь все такими будут играть😀😂🤣🤣🤣🤣
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Lanapiano
Отлично, первая строчка обеспечена, теперь можно играть в удовольствие.
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Oleg Petrov
Ответ Генадий Адамов
А ракетками чьей фирмы играет Новак? Он такую классную рекламу сделал им, показал, что обычным способом об корт, её не сломать, только если упереть под углом к скамейке можно сломать, и сделал это два раза, теперь все такими будут играть😀😂🤣🤣🤣🤣
У Джокера обычные (но их не купить) матрицы HEAD 2000х годов PT113B, с личными уже доработками
+1
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arseny572
Горану - фара за план на игру, Новака - трояк за исполнение. Пять за первую строчку по итогу.
+1
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Helga Kl
Выдыхаем, нолефам)
Если получится, конечно, очень он валидольно уже несколько матчей тащит на зубах. Воля у Волка какая-то запредельная))
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Helga Kl
Ответ arseny572
Горану - фара за план на игру, Новака - трояк за исполнение. Пять за первую строчку по итогу.
Выгрызли)
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mrs_mockery
Ответ Генадий Адамов
А ракетками чьей фирмы играет Новак? Он такую классную рекламу сделал им, показал, что обычным способом об корт, её не сломать, только если упереть под углом к скамейке можно сломать, и сделал это два раза, теперь все такими будут играть😀😂🤣🤣🤣🤣
Head
https://www.head.com/en_US/athletes/tennis/atp/novak-djokovic
0
0
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