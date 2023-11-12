Коннорс о том, что Джокович может превзойти его 109 титулов: «Я его фанат, мне нравится, как он играет. А рекорды созданы для того, чтобы их били, верно?»

Джимми Коннорс высказался о шансах Новака Джоковича побить его рекорд по титулам.

Сейчас у серба 97 выигранных турниров, у Коннорса – 109.

«У меня была хорошая карьера. Я закончил со 109 титулами. И если кто-то придет и превзойдет этот результат, то, черт возьми, удачи ему! Иногда и быть в финале не так уж плохо.

Я закончил давно, 35 лет назад, со 109 титулами. Этот результат продержался очень долго, и если кто-то меня обойдет, лучше ему быть офигенным игроком. И если это произойдет, вперед.

Я фанат Джокера, потому что мне нравится, как он играет, рано встречает мяч, можно сказать, он игрок старой школы. То, как он играет, входит в корт, старается агрессивно принимать, выходить вперед и так далее. Мне это нравится, потому что он игрок старой школы.

А ему я могу сказать: действуй. Если играть еще два-три года, можно меня обойти. Нравится ли мне этот рекорд? Да, но рекорды созданы для того, чтобы их били, верно? И если кто-то приходит и это делает – вперед. Молодец.

Мои 109 продержались 40 лет. Сколько времени потребуется, чтобы обойти его? Может, 100 лет, кто знает! Потому что сейчас – и мне неприятно это говорить – никто не выигрывает шесть, восемь, 10 турниров в год, никто этого не делает. Даже Карлос Алькарас.

Чтобы добраться до такого количества, нужно выигрывать по восемь-девять турниров в год. Может, когда Джокович это сделает, он уйдет, а может, Алькарас начнет это делать и его обгонит, кто знает.

Но, чтобы побить этот рекорд, в какой-то год нужно выиграть 10, 12, 15 турниров, чтобы сделать настоящий скачок вперед».

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