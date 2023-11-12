Коннорс о том, что Джокович может превзойти его 109 титулов: «Я его фанат, мне нравится, как он играет. А рекорды созданы для того, чтобы их били, верно?»

Теги Новак Джокович ATP Джимми Коннорс рекорды Теннис

Джимми Коннорс высказался о шансах Новака Джоковича побить его рекорд по титулам.

Сейчас у серба 97 выигранных турниров, у Коннорса – 109.

«У меня была хорошая карьера. Я закончил со 109 титулами. И если кто-то придет и превзойдет этот результат, то, черт возьми, удачи ему! Иногда и быть в финале не так уж плохо.

Я закончил давно, 35 лет назад, со 109 титулами. Этот результат продержался очень долго, и если кто-то меня обойдет, лучше ему быть офигенным игроком. И если это произойдет, вперед.

Я фанат Джокера, потому что мне нравится, как он играет, рано встречает мяч, можно сказать, он игрок старой школы. То, как он играет, входит в корт, старается агрессивно принимать, выходить вперед и так далее. Мне это нравится, потому что он игрок старой школы.

А ему я могу сказать: действуй. Если играть еще два-три года, можно меня обойти. Нравится ли мне этот рекорд? Да, но рекорды созданы для того, чтобы их били, верно? И если кто-то приходит и это делает – вперед. Молодец.

Мои 109 продержались 40 лет. Сколько времени потребуется, чтобы обойти его? Может, 100 лет, кто знает!  Потому что сейчас – и мне неприятно это говорить – никто не выигрывает шесть, восемь, 10 турниров в год, никто этого не делает. Даже Карлос Алькарас.

Чтобы добраться до такого количества, нужно выигрывать по восемь-девять турниров в год. Может, когда Джокович это сделает, он уйдет, а может, Алькарас начнет это делать и его обгонит, кто знает.

Но, чтобы побить этот рекорд, в какой-то год нужно выиграть 10, 12, 15 турниров, чтобы сделать настоящий скачок вперед».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
"Рекорды созданы для того, чтобы их били" - первым это сказал Майкл Фелпс.
Потом эту фразу не раз повторял Великий Роджер. Как и сам Новак.
Джимбо в теме
Айде Nо1е, айде!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радость Ди Мария
/ Да, но рекорды созданы для того, чтобы их били, верно? /
Канеш верно. Это спорт.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радость Ди Мария
Ответ S.Graf
"Рекорды созданы для того, чтобы их били" - первым это сказал Майкл Фелпс. Потом эту фразу не раз повторял Великий Роджер. Как и сам Новак. Джимбо в теме Айде Nо1е, айде!
Джамбо великий, не поспоришь. Но пришёл Император Джо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
acr
Ну да, просто играют , точнее играли турниров много Фритц, Рублев в 23 году, а толку. Может в 70-80е турниров было больше? Постоянно по 3-4 в неделю?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Helga Kl
Чемп о чемпе. Мужик о мужике. А не вот эта испанская хрень про одержимость или чушь от cosset про бедного сербского мальчика.
Хотя Коннорс не мой герой 😌
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Вообще это один лучший вариантов "передать" рекорд другому игроку. Коннорс держал рекорд кучу времени и на старости его отдаёт(если это в принципе произойдёт), так или иначе рекорды будут побиты. Когда это происходит быстро, может где-то обидно. Есть вариант вообще не при жизни, но так символизма меньше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
хоть и есть у него такой рекорд, но он как то тухнет на уровне достижений Ноле, но если Новак поставил себе цель побить этот рекорд, то побьёт, не сомневаюсь
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verdo
Коннорс профи, знает что говорит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ugmyanswer
Да сразу 25 турниров было бы нормально для скачка за рекордом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JuVero
Ответ acr
Ну да, просто играют , точнее играли турниров много Фритц, Рублев в 23 году, а толку. Может в 70-80е турниров было больше? Постоянно по 3-4 в неделю?
Коннорс выиграл кучу мусорных титулов, он и рядом не стоит по значимости выигранных трофеев рядом с Джокером)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий