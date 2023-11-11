Янник Синнер: «Моя цель – не заработать денег, а стать лучшей версией себя»

Теги ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал, ради чего играет в теннис.

«Ради тенниса я в 13 лет уехал из дома. Он дарит мне положительные и отрицательные эмоции, радости и печали. Он дает мне все. 

Меня волнует не прибыль, не деньги. Иначе я бы постоянно играл, без перерывов. А я наоборот делаю все, чтобы быть готовым к прогрессу – правильно питаюсь, правильно сплю. 

Я понимаю, что болельщики расстроены, если я пропускаю «Мастерс» в Мадриде или Кубок Дэвиса. Но я это делаю, потому что я в Монте-Карло рву задницу на тренировках. 

Моя цель – не заработать денег, а стать лучшей версией себя. 

Получится ли у меня стать первым в мире? Посмотрим. Может быть, четвертая строчка – мой предел. Я хочу это узнать. И для этого мне надо жертвовать некоторыми турнирами».

1 комментарий

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Crestbook
Синнер: я уже заработал 10 660 578 $, поэтому моя цель не заработать денег прямо сейчас, а стать лучшей версией себя. Начать брать шлемы и заработать Намного Больше!
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