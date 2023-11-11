Янник Синнер: «Моя цель – не заработать денег, а стать лучшей версией себя»

Янник Синнер рассказал, ради чего играет в теннис.

«Ради тенниса я в 13 лет уехал из дома. Он дарит мне положительные и отрицательные эмоции, радости и печали. Он дает мне все.

Меня волнует не прибыль, не деньги. Иначе я бы постоянно играл, без перерывов. А я наоборот делаю все, чтобы быть готовым к прогрессу – правильно питаюсь, правильно сплю.

Я понимаю, что болельщики расстроены, если я пропускаю «Мастерс» в Мадриде или Кубок Дэвиса. Но я это делаю, потому что я в Монте-Карло рву задницу на тренировках.

Моя цель – не заработать денег, а стать лучшей версией себя.

Получится ли у меня стать первым в мире? Посмотрим. Может быть, четвертая строчка – мой предел. Я хочу это узнать. И для этого мне надо жертвовать некоторыми турнирами».