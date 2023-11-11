Александр Зверев: «До травмы я был близок к тому, чтобы стать №1 в мире, но меня этого лишили»
Александр Зверев рассказал, что для него значит попадание на итоговый турнир.
«До травмы я был близок к тому, чтобы стать №1 в мире, но меня этого лишили (Зверев порвал связки голеностопа во время полуфинала «Ролан Гаррос»-2022 – Sports.ru). Внезапно после травмы я оказался 27-м. Так что для меня очень ценно вернуться в топ-8 и на итоговый турнир».
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Зверь не дошёл до Рафы и слился в трёх прости господи Шаповалову...
С Рафой на рг, который был в состоянии грогги после встречи с Джоковичем, нужно было брать первые два сета, а не проигрывать первый, а во втором самовыпиливаться.
Всё было в твоих руках и сам всё...
Здесь то хоть Алькараса закроешь?
Закрыл бы лысого на эРГэ если бы не травма
вполне вероятно, что текущий уровень это очень близко к максиму
за примерами далеко ходить не надо,
когда теннисист так и не вернулся на максимум
- Грегор Димитров
Ну и становился бы первой ракеткой, только почему-то в Австралии по собственному признанию все время просидел в телефончике, а на том РГ - не было бы травмы, все равно бы проиграл Рафе, как проиграл те два сета.
Саша, найми себе серьезную команду (включая психолога/психотерапевта), подтяни подачу, разберись со всеми скандалами со своими девушками - и можешь попробовать самостоятельно стать первым.