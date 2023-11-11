Александр Зверев: «До травмы я был близок к тому, чтобы стать №1 в мире, но меня этого лишили»

Александр Зверев рассказал, что для него значит попадание на итоговый турнир.

«До травмы я был близок к тому, чтобы стать №1 в мире, но меня этого лишили (Зверев порвал связки голеностопа во время полуфинала «Ролан Гаррос»-2022 – Sports.ru). Внезапно после травмы я оказался 27-м. Так что для меня очень ценно вернуться в топ-8 и на итоговый турнир».

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