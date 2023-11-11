Александр Зверев: «До травмы я был близок к тому, чтобы стать №1 в мире, но меня этого лишили»

Теги ATP ATP Finals Александр Зверев Теннис

Александр Зверев рассказал, что для него значит попадание на итоговый турнир.

«До травмы я был близок к тому, чтобы стать №1 в мире, но меня этого лишили (Зверев порвал связки голеностопа во время полуфинала «Ролан Гаррос»-2022 – Sports.ru). Внезапно после травмы я оказался 27-м. Так что для меня очень ценно вернуться в топ-8 и на итоговый турнир». 

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13 комментариев

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maalry
первая киса на деревне
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Rjcnbr
Дереализировался Сашенька окончательно
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Пятая гайка Леброна
Ответ ugmyanswer
Киса крутой талант Закрыл бы лысого на эРГэ если бы не травма
Он даже тай ведя 6-2 не смог закрыть в том матче, о чем ты? Типа вечный чокер Кисочкин камбэкнул бы против грунтового Рафы? Охотно верится
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Паскаль Шимбонда
Лишили? Ну, сам себя лишил, получается.. никто целенаправленно тебя не лишал)
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Nikolay Stavrogin
Было две попытки - первая на ао 2022, когда нужно было проходить Рафу и дать на ао финал с Медведевым, которого все ждали, в отсутствие Новака, раз так получилось.
Зверь не дошёл до Рафы и слился в трёх прости господи Шаповалову...
С Рафой на рг, который был в состоянии грогги после встречи с Джоковичем, нужно было брать первые два сета, а не проигрывать первый, а во втором самовыпиливаться.
Всё было в твоих руках и сам всё...
Здесь то хоть Алькараса закроешь?
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Aibek Mak
Никто никого не лишал это все травма и это тоже часть большого спорта. Надо просто делать как это сделал Карлитос или Даня. А то у этих двоих и олимпиада круче ТБШ и Итоговый
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ugmyanswer
Киса крутой талант
Закрыл бы лысого на эРГэ если бы не травма
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Verdo
Ответ ugmyanswer
Киса крутой талант Закрыл бы лысого на эРГэ если бы не травма
лысого, скорей плешивого, хотя давно мог перейти в брутальный имидж
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Andrei Fedun
Серьёзная травма, это серьезно 😐

вполне вероятно, что текущий уровень это очень близко к максиму

за примерами далеко ходить не надо,
когда теннисист так и не вернулся на максимум
- Грегор Димитров
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Бен Ротенберг
Люблю Саню, но он, конечно, - второй нарцисс в мужском туре, после Джоковича.

Ну и становился бы первой ракеткой, только почему-то в Австралии по собственному признанию все время просидел в телефончике, а на том РГ - не было бы травмы, все равно бы проиграл Рафе, как проиграл те два сета.

Саша, найми себе серьезную команду (включая психолога/психотерапевта), подтяни подачу, разберись со всеми скандалами со своими девушками - и можешь попробовать самостоятельно стать первым.
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Kironbet
Когда читаешь такие комменты от человека, что его КТО-ТО лишил первого места, сразу заочно начинаешь понимать как у него и по жизни все идет…
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SaltyRose
Ответ Бен Ротенберг
Люблю Саню, но он, конечно, - второй нарцисс в мужском туре, после Джоковича. Ну и становился бы первой ракеткой, только почему-то в Австралии по собственному признанию все время просидел в телефончике, а на том РГ - не было бы травмы, все равно бы проиграл Рафе, как проиграл те два сета. Саша, найми себе серьезную команду (включая психолога/психотерапевта), подтяни подачу, разберись со всеми скандалами со своими девушками - и можешь попробовать самостоятельно стать первым.
Только Джокович ни фига не нарцисс, я в них разбираюсь :)))
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Бен Ротенберг
Ответ SaltyRose
Только Джокович ни фига не нарцисс, я в них разбираюсь :)))
Плохо разбираетесь, значит. Фантастические истории а-ля барон Мюнхаузен - «Я играю с травмой/пищевым отравлением/в коме/в состоянии клинической смерти» - одно из отличительных поведений нарциссов.
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