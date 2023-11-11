Янник Синнер: «Люблю играть под давлением, люблю тай-брейки, важные розыгрыши – потому что в эти моменты видно, у кого какая игра»

Теги ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал давление на итоговом турнире.

«Я рад, что турнир проходит в Турине. Надеюсь, мне поможет связь с болельщиками, надеюсь, я с этим справлюсь, подойду с правильным настроем. Потому что я испытываю дополнительное давление – и для меня это положительный знак.

Я люблю играть под давлением, люблю играть тай-брейки, важные розыгрыши – потому что в эти моменты видно, у кого какая игра. Я стараюсь находить как можно больше важных розыгрышей. Потому что они помогают расти. И я стараюсь выиграть, но еще стараюсь набраться опыта на будущие турниры».

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1 комментарий

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Jefri AG
Пятисетовики на шлемах тоже наверное любит)
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