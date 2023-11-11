Стефанос Циципас: «У меня есть спокойствие ветерана, я чувствую эту перемену»

Стефанос Циципас рассказал о переменах внутри себя.

«У меня есть спокойствие ветерана, я чувствую эту перемену. В этом году я ее испытал. Я начинаю ощущать себя иначе, думать иначе.

Утром я как раздумал о том, как сильно изменился. Не знаю, взросление ли это или просто достижение того возраста, когда твой взгляд меняется. Но в последние несколько месяцев он точно изменился».

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