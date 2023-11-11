Стефанос Циципас: «У меня есть спокойствие ветерана, я чувствую эту перемену»
Стефанос Циципас рассказал о переменах внутри себя.
«У меня есть спокойствие ветерана, я чувствую эту перемену. В этом году я ее испытал. Я начинаю ощущать себя иначе, думать иначе.
Утром я как раздумал о том, как сильно изменился. Не знаю, взросление ли это или просто достижение того возраста, когда твой взгляд меняется. Но в последние несколько месяцев он точно изменился».
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Хорошо что появляются молодые таланты, дарящие красоту и интерес к туру, особенно радует Балканский Юниор по имени Новак
Решил глянуть количество титулов Циципаса.
А там два Мастерса, Итоговый и семь водокачек.
Не густо для такого таланта.
По-моему 7 из 7
И выиграл все финалы 250-ок, кроме Стокгольма, когда проиграл своему новому хозяину-Руне