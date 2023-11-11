Стефанос Циципас: «У меня есть спокойствие ветерана, я чувствую эту перемену»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал о переменах внутри себя.

«У меня есть спокойствие ветерана, я чувствую эту перемену. В этом году я ее испытал. Я начинаю ощущать себя иначе, думать иначе.

Утром я как раздумал о том, как сильно изменился. Не знаю, взросление ли это или просто достижение того возраста, когда твой взгляд меняется. Но в последние несколько месяцев он точно изменился».

Медведев и Рублев выйдут в полуфинал на итоговом турнире? Кто провалится? Разбираем группы

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ugmyanswer
Вот уже Цыпа ветеран

Хорошо что появляются молодые таланты, дарящие красоту и интерес к туру, особенно радует Балканский Юниор по имени Новак
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hsmshhzfn5
Не стареют душой двадцатипятилетние ветераны.
Решил глянуть количество титулов Циципаса.
А там два Мастерса, Итоговый и семь водокачек.
Не густо для такого таланта.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
Ципа влюбился и остепенился, теперь он смотрит на турниры меркантильно, побольше заработать, чтоб Паола жила стильно!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Три броска в одной атаке
как раздумал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashati
Степа давай еще 10-ку мотай..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ugmyanswer
Ответ hsmshhzfn5
Не стареют душой двадцатипятилетние ветераны. Решил глянуть количество титулов Циципаса. А там два Мастерса, Итоговый и семь водокачек. Не густо для такого таланта.
Кстати он же проиграл все финалы 500-ок
По-моему 7 из 7
И выиграл все финалы 250-ок, кроме Стокгольма, когда проиграл своему новому хозяину-Руне
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaltyRose
Ответ ugmyanswer
Вот уже Цыпа ветеран Хорошо что появляются молодые таланты, дарящие красоту и интерес к туру, особенно радует Балканский Юниор по имени Новак
Браво 😂👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий