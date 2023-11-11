Новак Джокович: «Сейчас для меня главная цель – закончить сезон первой ракеткой мира»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Теннис

Новак Джокович рассказал о целях на итоговый турнир ATP.

«Сейчас для меня главная цель – закончить сезон первой ракеткой мира. Надеюсь, мне это удастся. Мне нужна одна победа – надеюсь, я ее одержу.

 И, конечно, я хотел бы выиграть турнир».

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6 комментариев

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dedpihto59
Всё получится🤞‼️
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Генадий Адамов
На такую высокую планку замахнулся, как бы не споткнулся, вдруг все его обыграют, а карасю подыграют, вот это будет похлеще чем карьерный шлем, так что Новаче, желаю тебе Удачи🤣
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S.Graf
Разительное отличие в риторике от предыдущих вью. Тогда Новак говорил, что его цель - выиграть 1 матч на Итоговом, и успешное выступление на КД.
Цели меняются в зависимости от ситуации, и это прекрасно!
Айде Nо1е, айде!
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Евгений Фабиянчук
не нужно открывать третий глаз, чтобы понять, что слова про "главный приоритет - КД" были всё же некоторым лукавством. да, турнир важный, но не важнее других, к тому же, с партнёрами по команде ему не особо повезло. если всё будет благоволить, нужно брать Итоговый, конечно, без оглядки на КД
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