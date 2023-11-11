Новак Джокович: «Сейчас для меня главная цель – закончить сезон первой ракеткой мира»

Новак Джокович рассказал о целях на итоговый турнир ATP.

«Сейчас для меня главная цель – закончить сезон первой ракеткой мира. Надеюсь, мне это удастся. Мне нужна одна победа – надеюсь, я ее одержу.

И, конечно, я хотел бы выиграть турнир».

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