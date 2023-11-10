Рублев, Руне и Рууд сыграют на финальном турнире UTS в Лондоне

Андрей Рублев, Хольгер Руне и Каспер Рууд выступят на финальном турнире UTS в Лондоне, который пройдет с 15-17 декабря.

Также в гранд-финале сыграют Гаэль Монфис и Джек Дрэйпер. У Ибин снялся с турнира из-за травмы стопы.

Это будет четвертый турнир серии. Первый прошел в Лос-Анджелесе 21-23 июля, второй – во Франкфурте 15-17 сентября, а третий состоится в Сеуле с 30 ноября по 3 декабря.

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