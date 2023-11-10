Рублев, Руне и Рууд сыграют на финальном турнире UTS в Лондоне

Теги Гаэль Монфис ATP Андрей Рублев Каспер Рууд Джек Дрэйпер Хольгер Руне Теннис

Андрей Рублев, Хольгер Руне и Каспер Рууд выступят на финальном турнире UTS в Лондоне, который пройдет с 15-17 декабря.

Также в гранд-финале сыграют Гаэль Монфис и Джек Дрэйпер. У Ибин снялся с турнира из-за травмы стопы.

Это будет четвертый турнир серии. Первый прошел в Лос-Анджелесе 21-23 июля, второй – во Франкфурте 15-17 сентября, а третий состоится в Сеуле с 30 ноября по 3 декабря.

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10 комментариев

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SKA Rostov1992
Андрюша вообще собирается отдыхать? Или он с итогового сразу на сборы и на выставки предсезонные
+6
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+6
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Ночная Фурия
Ответ S.Graf
РуРуРу))))
Рано-рано поутру
Пастушок Ру-Ру-Ру-Ру!!! ©
+3
-1
+2
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SKA Rostov1992
Ответ Бен Ротенберг
Жду вылета Андрея в следующем году из 10-ки. Сколько можно играть? Почему нет никакого отдыха? Когда он собирается проводить предсезонку?
Вот вот, полностью согласен. В прошлом декабре тоже самое было. Человек по сути уже 3 года без перерыва играет. При чем же он и турниров в течение сезона много проводит.
+2
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+2
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S.Graf
Ответ SKA Rostov1992
Вот вот, полностью согласен. В прошлом декабре тоже самое было. Человек по сути уже 3 года без перерыва играет. При чем же он и турниров в течение сезона много проводит.
Похоже, Рублик из тех игроков, которым неинтересно монотонное тошнилово тренировок. Поэтому, практику он получает в реальных матчах.
И вообще, скучно ему долго сидеть на одном месте.
Ятд)
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Бен Ротенберг
Жду вылета Андрея в следующем году из 10-ки. Сколько можно играть? Почему нет никакого отдыха? Когда он собирается проводить предсезонку?
+3
-3
0
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Istianoff
Рублев когда-нибудь остановится?
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S.Graf
Ответ Ночная Фурия
Рано-рано поутру Пастушок Ру-Ру-Ру-Ру!!! ©
Это я-то пастушок? Ну ок))))
+1
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Анаис_Анаис
Ответ Ночная Фурия
Рано-рано поутру Пастушок Ру-Ру-Ру-Ру!!! ©
Родители поймут
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Бен Ротенберг
Ответ S.Graf
Похоже, Рублик из тех игроков, которым неинтересно монотонное тошнилово тренировок. Поэтому, практику он получает в реальных матчах. И вообще, скучно ему долго сидеть на одном месте. Ятд)
А может, он из тех игроков, кому неинтересно совершенствоваться? Я очень люблю Андрея и всегда его поддерживаю, но здесь у меня просто нет слов. Он постоянно проигрывает игрокам ТОП-10, никак не может пробить потолок четвертьфиналов на ТБШ, ему надо работать над ударами, второй подачей и психологией, а он продолжает выматывать себя физически и психологически, переезжая с турнира на турнир.

Хотя, наверное, в 25 всем кажется, что здоровье - оно железное и навсегда.
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