Калинская о победе на 125-тысячнике и возвращении в топ-100: «Последние две недели для меня получились просто потрясающими»

Анна Калинская прокомментировала успехи последних двух недель – в Тампико она дошла до финала, а в Мидленде взяла крупнейший титул в карьере. За счет этих результатов она вернулась в топ-100.

«Вау! Последние две недели для меня получились просто потрясающими... После четырех месяцев вне игры из-за травмы я взяла первый титул🏆 и сыграла в еще одном финале 🥇🥈🥹🤩🎾. Это очень много для меня значит!

Спасибо моей команде, которая была со мной и в хорошие, и плохие времена 🫶🏼. Это сделало нас сильнее 🙌🏼. Сохраняем позитивный настрой и здоровье в следующем сезоне😇», – написала Калинская в инстаграме.

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