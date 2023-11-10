Калинская о победе на 125-тысячнике и возвращении в топ-100: «Последние две недели для меня получились просто потрясающими»

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Анна Калинская прокомментировала успехи последних двух недель – в Тампико она дошла до финала, а в Мидленде взяла крупнейший титул в карьере. За счет этих результатов она вернулась в топ-100.

«Вау! Последние две недели для меня получились просто потрясающими... После четырех месяцев вне игры из-за травмы я взяла первый титул🏆 и сыграла в еще одном финале 🥇🥈🥹🤩🎾. Это очень много для меня значит! 

Спасибо моей команде, которая была со мной и в хорошие, и плохие времена 🫶🏼. Это сделало нас сильнее 🙌🏼. Сохраняем позитивный настрой и здоровье в следующем сезоне😇», – написала Калинская в инстаграме.

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1 комментарий

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Railway/
Анечка, болеем за тебя, красотка!
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