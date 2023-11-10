Медведев – 1-й в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Рублев – 6-й, Хачанов – 13-й, Касаткина и Андреева вошли в топ-30

Теги рейтинги ATP WTA Карен Хачанов Андрей Рублев Дарья Касаткина Даниил Медведев Мирра Андреева Теннис

У Даниила Медведева самый ценный персональный бренд среди российских спортсменов.

Журнал Forbes составил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Участники сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.

Данные были рассчитаны за период с января по сентябрь 2023 года. В список вошли только действующие спортсмены (в том числе те, которые не выступали в 2023 году, но не объявляли о завершении карьеры).

Третья ракетка мира Даниил Медведев стал вторым по популярности в СМИ и занял 4-ю строчку по упоминаниям в русскоязычном сегменте социальных сетей. Эксперты поставили теннисиста на первую позицию по уровню маркетинговой привлекательности его бренда.

Андрей Рублев занял шестое место в рейтинге, Карен Хачанов – 13-е, Дарья Касаткина – 22-е, Мирра Андреева – 25-е.

Дзюба – лучший из российских футболистов в рейтинге самых ценных персональных брендов от Forbes. Акинфеев, Чалов, Захарян, Головин, Соболев, Смолов – в топ-30

Овечкин – 3-й в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Бобровский – 23-й, Панарин – 26-й

Трусова стала второй в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Валиева – 5-я, Загитова – 7-я, Щербакова – 8-я

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2 комментария

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Генадий Адамов
Ну Даня ещё тот персонаж
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Ярик01
Мало кто из российских брендов будет работать с Касаткиной, из-за рисков, что какая-нибудь сумасшедшая бабка скажет"гав, мочим"
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