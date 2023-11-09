Рублев о том, что в прошлом году вышел в полуфинал итогового: «Сделаю все, чтобы снова испытать эти сумасшедшие эмоции»

Андрей Рублев вспомнил эмоции, которые испытал на прошлогоднем итоговом турнире.

На групповом этапе он обыграл Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса и вышел в полуфинал.

«Было очень здорово выйти в полуфинал одного из лучших теннисных турниров. Быть частью этих соревнований – это нечто особенное. Помню сумасшедшие эмоции от победы [в решающем матче на групповом этапе].

Такое случается нечасто. Конечно, я сделаю все, чтобы снова испытать эти эмоции. Но посмотрим. Здесь собрались все лучшие игроки. Все хотят победить и нереально играют».

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