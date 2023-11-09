Рублев о том, что в прошлом году вышел в полуфинал итогового: «Сделаю все, чтобы снова испытать эти сумасшедшие эмоции»

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев вспомнил эмоции, которые испытал на прошлогоднем итоговом турнире.

На групповом этапе он обыграл Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса и вышел в полуфинал.

«Было очень здорово выйти в полуфинал одного из лучших теннисных турниров. Быть частью этих соревнований – это нечто особенное. Помню сумасшедшие эмоции от победы [в решающем матче на групповом этапе].

Такое случается нечасто. Конечно, я сделаю все, чтобы снова испытать эти эмоции. Но посмотрим. Здесь собрались все лучшие игроки. Все хотят победить и нереально играют».

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1 комментарий

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Генадий Адамов
Дерзай Андрюха, всё в твоих руках, а мы за тебя поболеем по нарастающей ах, АХ, ААХ
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