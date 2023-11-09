PTPA Джоковича о женском итоговом турнире: «Предлагаем WTA совместно заказать независимый отчет о многочисленных проблемах последних месяцев»

Теги WTA WTA Finals PTPA Теннис

Ассоциация игроков PTPA, основанная Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом, выпустила заявление об уровне организации итогового турнира WTA в Канкуне.

«Недавно завершившийся итоговый турнир WTA не только разочаровал игроков и болельщиков, но и бросил тень на теннис и женский спорт в целом. На прошлой неделе PTPA решила промолчать из уважения к целеустремленным игрокам, которые целый год упорно работали, чтобы туда попасть, и к местным организаторам, несправедливо оказавшимся в безвыходной ситуации.

Теперь, когда этот турнир позади, мы предлагаем WTA совместно заказать независимый отчет, в котором будут подробно рассмотрены многочисленные очевидные проблемы последних нескольких месяцев. Именно так создаются долгосрочные решения: мы должны выйти за рамки нашей замкнутой теннисной иерархии и активно искать внешних экспертов, чтобы не повторять подобных ошибок. Мы будем ждать ответа WTA в течение 10 дней, чтобы вместе принять важнейшие меры для улучшения женского тенниса».

Цирк на итоговом турнире WTA: корт построили поздно и плохо. Соболенко говорит о неуважении

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Киселёв
"Да кому вообще нужны все ваши экспертизы? Вам недостаточно видосиков никсель-пиксель? Просто дайте грошей побольше и всё, если спонсоры не вывозят отберите у того же Джоковича!"👿

(с) Прогрессивное фем-сообщество
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий