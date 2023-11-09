PTPA Джоковича о женском итоговом турнире: «Предлагаем WTA совместно заказать независимый отчет о многочисленных проблемах последних месяцев»

Ассоциация игроков PTPA, основанная Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом, выпустила заявление об уровне организации итогового турнира WTA в Канкуне.

«Недавно завершившийся итоговый турнир WTA не только разочаровал игроков и болельщиков, но и бросил тень на теннис и женский спорт в целом. На прошлой неделе PTPA решила промолчать из уважения к целеустремленным игрокам, которые целый год упорно работали, чтобы туда попасть, и к местным организаторам, несправедливо оказавшимся в безвыходной ситуации.

Теперь, когда этот турнир позади, мы предлагаем WTA совместно заказать независимый отчет, в котором будут подробно рассмотрены многочисленные очевидные проблемы последних нескольких месяцев. Именно так создаются долгосрочные решения: мы должны выйти за рамки нашей замкнутой теннисной иерархии и активно искать внешних экспертов, чтобы не повторять подобных ошибок. Мы будем ждать ответа WTA в течение 10 дней, чтобы вместе принять важнейшие меры для улучшения женского тенниса».

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