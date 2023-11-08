Шварцман о том, что Буэнос-Айресу отказали в повышении категории: «Плохое решение ATP – игнорировать регион с богатой теннисной историей»
Диего Шварцман прокомментировал новость, что турниру ATP в Буэнос-Айресе отказали в повышении категории. Сегодня ATP объявила, что турниры в Дохе, Далласе и Мюнхене с 2025-го перейдут в категорию 500.
«Плохое решение – и дальше продвигать страны, в которых и так есть много турниров и объектов. И игнорировать регион с богатой теннисной историей, в котором проводится всего четыре турнира.
Буэной-Айрес предложил очень большие усилия».
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