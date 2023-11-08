Ига Швентек: «Хочу поблагодарить потрясающих женщин, своих соперниц. Благодаря вам я постоянно хочу становиться лучше»

Ига Швентек подвела итоги сезона-2023.

Она выиграла больше всех матчей и турниров и закончила год первой ракеткой мира.

«Какой же это был сезон... Я так много увидела и сделала и так многому научилась. Перед началом долгожданного отпуска я хочу сказать несколько слов благодарности и поделиться мыслями.

Спасибо моей команде. Без вас я бы не была в таком положении.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня каждый день, несмотря на взлеты и падения по ходу сезона.

И наконец – хочу поблагодарить потрясающих женщин, своих соперниц. Благодаря вам я постоянно хочу становиться лучше. У всех нас свои истории, и при помощи спорта мы можем вместе их рассказать.

Все лучшее с нами случается... когда мы перестаем за ним гнаться».

Ига Швентек – два года доминирования

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе