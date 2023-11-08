Ига Швентек: «Хочу поблагодарить потрясающих женщин, своих соперниц. Благодаря вам я постоянно хочу становиться лучше»
Ига Швентек подвела итоги сезона-2023.
Она выиграла больше всех матчей и турниров и закончила год первой ракеткой мира.
«Какой же это был сезон... Я так много увидела и сделала и так многому научилась. Перед началом долгожданного отпуска я хочу сказать несколько слов благодарности и поделиться мыслями.
Спасибо моей команде. Без вас я бы не была в таком положении.
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня каждый день, несмотря на взлеты и падения по ходу сезона.
И наконец – хочу поблагодарить потрясающих женщин, своих соперниц. Благодаря вам я постоянно хочу становиться лучше. У всех нас свои истории, и при помощи спорта мы можем вместе их рассказать.
Все лучшее с нами случается... когда мы перестаем за ним гнаться».
Ига Швентек – два года доминирования
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