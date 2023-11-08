Ига Швентек: «Хочу поблагодарить потрясающих женщин, своих соперниц. Благодаря вам я постоянно хочу становиться лучше»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек подвела итоги сезона-2023.

Она выиграла больше всех матчей и турниров и закончила год первой ракеткой мира.

«Какой же это был сезон... Я так много увидела и сделала и так многому научилась. Перед началом долгожданного отпуска я хочу сказать несколько слов благодарности и поделиться мыслями.

Спасибо моей команде. Без вас я бы не была в таком положении.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня каждый день, несмотря на взлеты и падения по ходу сезона.

И наконец – хочу поблагодарить потрясающих женщин, своих соперниц. Благодаря вам я постоянно хочу становиться лучше. У всех нас свои истории, и при помощи спорта мы можем вместе их рассказать.

Все лучшее с нами случается... когда мы перестаем за ним гнаться».

Ига Швентек – два года доминирования

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4 комментария

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tanya_1111
Ну вот за что её хейтят? Абсолютно адекватный человек.
+3
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Jefri AG
Ответ Stas Salesov
Она стала публично поддерживать Украину, многим это тут не понравилось
Забавляет меня эта логика, типа если человек на стороне Украины в войне, то значит по определению является русофобом)
+1
0
+1
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Stas Salesov
Ответ tanya_1111
Ну вот за что её хейтят? Абсолютно адекватный человек.
Она стала публично поддерживать Украину, многим это тут не понравилось
+2
-2
0
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