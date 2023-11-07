Стэн Вавринка: «Было бы чудесно выиграть еще один титул. Это по-прежнему одна из моих целей на конец карьеры»

Стэн Вавринка хочкт выиграть еще один титул, прежде чем завершить карьеру.

Сейчас у швейцарца 16 титулов, в том числе три на «Больших шлемах». Он не побеждал на турнирах с 2017 года.

«Можно ли сказать, что я зациклен на желании выиграть еще один титул? Нет, но у меня точно есть такая цель. Это еще одна причина, по которой я упорно тренируюсь и выкладываюсь по максимуму. За исключением некоторых игроков, как правило, за карьеру удается выиграть не так много титулов. Было бы чудесно победить на еще одном турнире. Это по-прежнему одна из моих целей на конец карьеры».

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