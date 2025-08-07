  • Спортс
  • Хачанов о том, как справляется с хейтом в соцсетях: «В прошлом году полгода я вообще не заходил в соцсети – жизнь стала прекрасной»
Хачанов о том, как справляется с хейтом в соцсетях: «В прошлом году полгода я вообще не заходил в соцсети – жизнь стала прекрасной»

Карен Хачанов рассказал, как справляется с оскорблениями в соцсетях.

– Элина Свитолина на этой неделе высказалась по поводу травли в интернете со стороны ставочников. Сталкивались ли вы с чем-то подобным? И можно ли вообще что-то с этим сделать?

– Я бы сказал, что слышу это на протяжении всей карьеры (смеется). Как любой другой теннисист и вообще спортсмен.

Это большой вопрос. Я долго могу об этом рассуждать. Это как все остальное – соцсети, интернет – в них есть и хорошее, и плохое, правда? Раньше люди могли прочитать что-то только в печатных газетах. Так что даже если кто-то мог сказать тебе что-то на улице, ты мог ответить, и все – или даже не отвечать.

Сейчас кто угодно может написать то, что он хочет, с фейковых аккаунтов или ещё откуда-то. Просто чтобы, вывести тебя из себя или что-то в этом духе, залезть тебе в голову. Это то, чего они добиваются.

С одной стороны, конечно, когда ты проигрываешь матч, тебе не хочется читать подобные вещи, потому что ты и так старался, проиграл, разочарован – и на все это еще сверху читаешь какие-нибудь глупости.

Иногда хочется ответить. Но при этом именно этого они и добиваются, они тебя провоцируют. Если ты отвечаешь, значит тебе не все равно и тебя задело. Так что лучше просто постараться это пережить.

ATP или Integrity system или как она называется, эта организация, они вроде как пытаются что-то с этим делать, но я не видел, чтобы на самом деле были какие-то действия. Я не знаю, как вообще можно от этого защититься. Наверное, просто не заходить в соцсети.

Я так и поступил, и, честно говоря, это мне очень помогло. В прошлом году полгода я вообще не заходил в соцсети – жизнь стала прекрасной. Потому что ты начинаешь замечать многое вокруг, можешь тратить время на что-то другое. А так реально подсаживаешься, все время листаешь и все такое. Так что, думаю, тут каждый сам для себя решает, может ли он что-то с этим сделать.

– А вы как с этим справляетесь? Просто выключаете телефон?

– Сейчас – да, и все. Если хочу что-то посмотреть, то захожу, но стараюсь не открывать комментарии. Моей страницей занимаются моя команда, менеджеры. Но если я хочу зайти, я делаю это сам, и просто стараюсь не обращать внимания ни на что, а смотреть на то, что мне нужно, – поделился Хачанов на пресс-конференции в Торонто.

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе’’ совместно с BB Tennis и Кинопоиском

Опубликовано: Алёна Майорова
