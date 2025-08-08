Торонто (ATP). Шелтон обыграл Хачанова и взял крупнейший титул в карьере, на ВидеоСпортсе’’ прошла прямая трансляция с комментарием Ниткина
Бен Шелтон обыграл Карена Хачанова в финале «Мастерса» в Торонто.
ВиодеоСпортс’’ провел трансляцию матча совместно с BB Tennis и Кинопоиском, комментировали Павел Ниткин и Сергей Федоров.
Сетка турнира здесь.
National Bank Open Presented by Rogers
Торонто, Канада
27 июля – 7 августа 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Финал
