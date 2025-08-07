Рыбакина о болельщиках в матче с Мбоко: «Я часто играла матчи, где зрители поддерживали соперницу, но здесь было тяжело с самого начала»

Елена Рыбакина прокомментировала поведение болельщиков в матче с Викторией Мбоко.

Она уступила канадке в полуфинале тысячника в Монреале – 6:1, 5:7, 6:7(4).

– Конечно, я знала, что она сложная соперница. Очень часто игрокам просто нужно время, чтобы привыкнуть к моим ударам.

Я чувствовала, что первый сет был очень равным в каждом гейме, и я не очень хорошо начала с самого начала. Это и сыграло роль.

Думаю, она очень хорошо подавала в самые важные моменты. Первая подача у нее была очень [сильной]... А я в ключевые моменты подавала вторую, и это не давало мне уверенности в розыгрышах, а я люблю диктовать игру. В итоге, конечно, это сказалось на моем настрое.

В целом, думаю, матч был очень близким, настоящей битвой. Все могло повернуться в любую сторону, но в итоге все сложилось в ее пользу. Думаю, она тоже очень хорошо сыграла.

– Насколько было сложно играть в такой атмосфере, когда болельщики так явно болели за вашу соперницу и иногда даже радовались вашим ошибкам?

– Да, конечно, это было неприятно. Я часто играла матчи, где зрители поддерживали соперницу, но здесь было довольно тяжело с самого начала. Я почувствовала это уже с первого гейма, особенно во время перерывов между подачами.

Что есть, то есть. В целом я этого ожидала, и, конечно, это никак не влияло на мою подачу, ошибки или неверные решения. Было очевидно, что зрители будут болеть за своего игрока.

– Вы заметили что-то новое в ее игре с последнего матча в Вашингтоне?

– Сильно что-то не изменилось, но здесь другие условия и другая стадия турнира. Это уже не начало – у всех появляется уверенность по ходу соревнований, и, думаю, она сыграла хорошо.

Даже в Вашингтоне матч был тяжелым. Независимо от счета, было много геймов, где все решалось в плотной борьбе. Но сегодня сложилось в ее пользу, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

