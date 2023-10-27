Стэн Вавринка: «4 недели, 4 разных мяча 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Когда турниры начнут прислушиваться к игрокам??»

Стэн Вавринка перед стартом турнира в Париже пожаловался на частую смену мячей.

«ATP, не могу поверить, что в 2023 году это все еще происходит.

4 недели, 4 разных мяча 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Когда турниры начнут прислушиваться к игрокам?? #профилактикатравм», – написал Вавринка.

На фото слева направо мячи с турниров в Стокгольме, Базеле, Шанхае и Париже.

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