Стэн Вавринка: «4 недели, 4 разных мяча 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Когда турниры начнут прислушиваться к игрокам??»

Теги ATP Стэн Вавринка Rolex Paris Masters соцсети Теннис

Стэн Вавринка перед стартом турнира в Париже пожаловался на частую смену мячей.

«ATP, не могу поверить, что в 2023 году это все еще происходит.

4 недели, 4 разных мяча 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Когда турниры начнут прислушиваться к игрокам?? #профилактикатравм», – написал Вавринка.

На фото слева направо мячи с турниров в Стокгольме, Базеле, Шанхае и Париже.

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14 комментариев

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Viling
Реально очень странно, что столько жалоб на мячи, и 0 реакции от ATP
+27
-1
+26
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marchellinos
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Большинство топов высказались об этой проблеме
+14
-1
+13
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Daniel
Ответ Viling
Реально очень странно, что столько жалоб на мячи, и 0 реакции от ATP
Я очень надеюсь, что продавят изменения
Если уже даже Вавринка и Джокович, которые почти 20 лет в туре, высказались
+8
-1
+7
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Daniel
Ответ Бен Ротенберг
Когда высказался Джокович?
https://www.express.co.uk/sport/tennis/1822663/Novak-Djokovic-WTA-ATP
+6
0
+6
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Большой Сэми
Знатоки, подскажите пожалуйста, в прошлые годы с мячами была такая же ситуация, что во всех турнирах разные мячи? что-то слишком много об этом в последнее время
Спортсу не помешала бы статья на эту тему
+2
0
+2
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Бен Ротенберг
Ответ Daniel
https://www.express.co.uk/sport/tennis/1822663/Novak-Djokovic-WTA-ATP
Спасибо!
+3
-1
+2
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N.S.A.8.5
Деньги решают
+2
-1
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Alex Lamm
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ты даже рот закрыть во время не можешь, но учишь других, когда вовремя заканчивать деньги зарабатывать?😁
+2
-2
0
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Никита Волк
Ответ Большой Сэми
Знатоки, подскажите пожалуйста, в прошлые годы с мячами была такая же ситуация, что во всех турнирах разные мячи? что-то слишком много об этом в последнее время Спортсу не помешала бы статья на эту тему
Некоторые игроки говорили, что проблемы с мячами начались в 2020-ом году с началом пандемии коронавируса
0
0
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