Стэн Вавринка: «4 недели, 4 разных мяча 🤦🏻♂️🤦🏻♂️. Когда турниры начнут прислушиваться к игрокам??»
Стэн Вавринка перед стартом турнира в Париже пожаловался на частую смену мячей.
«ATP, не могу поверить, что в 2023 году это все еще происходит.
4 недели, 4 разных мяча 🤦🏻♂️🤦🏻♂️. Когда турниры начнут прислушиваться к игрокам?? #профилактикатравм», – написал Вавринка.
На фото слева направо мячи с турниров в Стокгольме, Базеле, Шанхае и Париже.
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Если уже даже Вавринка и Джокович, которые почти 20 лет в туре, высказались
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